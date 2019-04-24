Японцы отзывают опасные Nissan Terrano из-за проблем с тормозами

Фото Nissan
Федеральное агентство Росстандарт согласовывает проведение сервисной акции на партию кроссоверов Nissan Terrano, в которых выявлены неисправности с вакуумным усилителем.
Иван Флягин

Отзыв распространяется на 771 автомобиль, произведенный в период c июля 2017 года по январь 2018 года. Причиной сервисной кампании стал возможный заводской брак вакуумного тормозного усилителя, в котором неправильно установлена диафрагмы камеры.

Этот дефект может спровоцировать утечку вакуума в усилителе во время движения. В результате не исключены проблемы с тормозной функцией и, как следствие, может возникнуть прямая угроза дорожной безопасности и велик шанс попадасть в серьезное ДТП.

Поэтому владельцам неисправных автомобилей Nissan Terrano, необходимо срочно предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ. На кроссоверах, подадающих под отзыв, продиагностируют тормозную систему и при необходимости заменят вакуумный усилитель.

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24 апреля 2019
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