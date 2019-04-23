Как ГИБДД штрафует водителей за отсутствие подголовников

За все время эволюции подголовников, начиная с 1960-ых годов, их размер существенно увеличился. В некоторых автомобилях, чаще всего в спортивных версиях, встречаются сидения в форме ковша с высокой спинкой, которая и выполняет роль этих приспособлений.

Стандартные устройства в виде отдельных подушек можно разделить на два типа — неподвижные и активные. Если с первыми все понятно по определению, то вторые отличаются особой функцией — при сильном толчке в корму машины, активный подголовник придвигается вплотную к затылку, предохраняя шею и голову от повреждений.

Большое значение имеет настройка этих устройств, от которой зависит эффект защитного действия. Устанавливать их рекомендуется таким образом, чтобы в случае толчка в корму машины удар затылка приходился на средину подголовника, а расстояние между головой и изделием должно быть не менее четырех, и не более девяти сантиметров. При настройке это необходимо учитывать, чтобы избежать серьезных травм.