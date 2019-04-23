Как ГИБДД штрафует водителей за отсутствие подголовников

В советские времена многие наши водители пренебрегали подголовниками и ездили без них. А в Европе обязательное использование этих элементов в автомобиле было зафиксировано на законодательном уровне еще в 1960-ых годах. И это неслучайно, потому что при сильном ударе, подголовники спасают водителей и пассажиров от серьезных травм.
Все дело в том, что эти нехитрые приспособления в верхней части сидений предохраняют шею от хлыстовой травмы, когда в результате резкого запрокидывания головы назад не исключается вероятность перелома шейных позвонков. А, следовательно, подголовники представляют собой серьезное средство безопасности, и, если конструкция транспортного средства предусматривает их наличие, то ездить без них противозаконно.
Наряду с ремнями безопасности, эти устройства входят в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» (пункт 7.9). В соответствии со статьей 12.5.1 КоАП за нарушение правила водитель рискует заплатить штраф в размере 500 рублей.
За все время эволюции подголовников, начиная с 1960-ых годов, их размер существенно увеличился. В некоторых автомобилях, чаще всего в спортивных версиях, встречаются сидения в форме ковша с высокой спинкой, которая и выполняет роль этих приспособлений.
Стандартные устройства в виде отдельных подушек можно разделить на два типа — неподвижные и активные. Если с первыми все понятно по определению, то вторые отличаются особой функцией — при сильном толчке в корму машины, активный подголовник придвигается вплотную к затылку, предохраняя шею и голову от повреждений.
Большое значение имеет настройка этих устройств, от которой зависит эффект защитного действия. Устанавливать их рекомендуется таким образом, чтобы в случае толчка в корму машины удар затылка приходился на средину подголовника, а расстояние между головой и изделием должно быть не менее четырех, и не более девяти сантиметров. При настройке это необходимо учитывать, чтобы избежать серьезных травм.