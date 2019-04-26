Isuzu привезет в Россию новый внедорожник

Официальный представитель Isuzu Сергей Рябов рассказал порталу «АвтоВзгляд», что такая возможность брендом дейсвительно рассматривается.

- Компания видит потенциал в российском SUV-сегменте и этот сегмент нам интересен. Но решение не принято и находится сейчас на рассмотрении. — пояснил г-н Рябов. — Вполне возможно, что вопрос будет решен ближе к концу года.

Стоит отметить, что Isuzu MU-X продается на ряде рынков, в том числе в Австралии, Индонезии, Вьетнаме, Индии и Таиланде, где он дебютировал в 2013 году.

«Проходимец» построен на основе пикапа D-Max, чей обновленный вариант, к слову сказать, был не так давно представлен россиянам и уже прикатил в дилерские шоу-румы.

Напомним, что рестайлинговый Isuzu D-Max может похвастать модернизированным салоном, разросшимся списком оснащения и увеличенной грузоподъемностью. Но самое основное — автомобиль получил трехлитровый турбодизельный мотор мощностью 177 л. с., выступающий вместе либо с шестискоростной «механикой», либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Ранее модель приводился в движение безальтернативно 163-сильным дизельным двигателем объемом 2,5 л.