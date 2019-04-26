Как формочки для выпекания помогут избавиться от грязи в авто

Чистота — залог здоровья. И не только дома, но и в автомобиле. Правда, не всегда хватает времени, чтобы почистить салон своей машины. Быть может, проще его не загрязнять? Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как это сделать.
О том, как почистить подстаканники от грязи быстро мы уже рассказывали — подробнее можно узнать здесь. Но проблема их стремительного загрязнения остается — они словно центр притяжения пыли, крошек, волос в автомобиле.
Кажется, ни одна другая ниша не пачкается так, как пачкаются подстаканники. К тому же, водители частенько складывают туда монеты, которые потом весьма трудно достать обратно. И процесс выковыривания особенно раздражает, когда нужно побыстрее наскрести мелочь для оплаты парковки или проезда по скоростной платной дороге.
Устав от такой маленькой, но такой большой проблемы, мы решили найти недорогой и элегантный способ решить ее. Для этого нужно сходить в любой сетевой магазин, и приобрести там небольшие силиконовые формочки для выпекания кексов на то количество подстаканников, которое вы хотите держать в чистоте. Далее, в чистый подстаканник устанавливаете формочку для кекса и наслаждаетесь чистотой и функциональностью. Вся пыль и мусор будут оставаться на дне формочек, которые легко демонтировать и помыть.
То же самое и с мелочью — вам больше не понадобится судорожно скрести ногтями по дну подстаканника в попытках собрать все до копейки. Просто потяните за ребристый краешек формочки, и вся мелочь скопом окажется у вас в руке.
Да, если любите частенько двигать мебель и что-то менять в окружающей вас обстановке, то приобретите сразу несколько наборов формочек разных цветов и меняйте их, в зависимости от настроения.