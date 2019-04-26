Как формочки для выпекания помогут избавиться от грязи в авто

Устав от такой маленькой, но такой большой проблемы, мы решили найти недорогой и элегантный способ решить ее. Для этого нужно сходить в любой сетевой магазин, и приобрести там небольшие силиконовые формочки для выпекания кексов на то количество подстаканников, которое вы хотите держать в чистоте. Далее, в чистый подстаканник устанавливаете формочку для кекса и наслаждаетесь чистотой и функциональностью. Вся пыль и мусор будут оставаться на дне формочек, которые легко демонтировать и помыть.

То же самое и с мелочью — вам больше не понадобится судорожно скрести ногтями по дну подстаканника в попытках собрать все до копейки. Просто потяните за ребристый краешек формочки, и вся мелочь скопом окажется у вас в руке.

Да, если любите частенько двигать мебель и что-то менять в окружающей вас обстановке, то приобретите сразу несколько наборов формочек разных цветов и меняйте их, в зависимости от настроения.