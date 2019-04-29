Peugeot и Citroёn отзывают автомобили из-за неправильной этикетки

Фото: Citroёn
Последнее время компания PSA объявляет об отзывах автомобилей Peugeot и Citroёn чуть ли не каждый в месяц. В этот раз под сервисную кампанию попали 536 машины, причем по довольно нетривиальной причине.
Светлана Ермолаева

Поводом для добровольного отзыва стали неправильные этикетки, приклеенные на заводе на 534 кроссовера Citroёn C3 Aircross, проданных с февраля 2018 года по март 2019-го. Правда, о каких именно ярлыках идет речь, не уточняется.

Кроме того, производственный изъян нашли еще у двух минивэнов Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer, реализованных в октябре 2017 года и в октябре 2018-го. Выяснилось, что в передней подвеске непрочно затянуты крепежи. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить эти крепления.

Чтобы понять, каким конкретно авто нужно скататься в дилерский автосервис, достаточно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список в VIN бракованных машин. При совпадении идентификационных номеров из ПТС и перечня, не задумываясь звоните ближайшему дилеру и записывайтесь на прием. Все работы и запчасти производитель в этом случае предоставляет бесплатно.

Напомним, что в предыдущий раз под отзыв попали более 10 000 «французов» по трем различным причинам. Среди дефектных авто большинство оказались малолитражками Citroёn C1 и Peugeot 107 с плохо приклеенным задним стеклом.

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29 апреля 2019
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