Peugeot и Citroёn отзывают автомобили из-за неправильной этикетки

Поводом для добровольного отзыва стали неправильные этикетки, приклеенные на заводе на 534 кроссовера Citroёn C3 Aircross, проданных с февраля 2018 года по март 2019-го. Правда, о каких именно ярлыках идет речь, не уточняется.

Кроме того, производственный изъян нашли еще у двух минивэнов Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer, реализованных в октябре 2017 года и в октябре 2018-го. Выяснилось, что в передней подвеске непрочно затянуты крепежи. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить эти крепления.

Чтобы понять, каким конкретно авто нужно скататься в дилерский автосервис, достаточно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список в VIN бракованных машин. При совпадении идентификационных номеров из ПТС и перечня, не задумываясь звоните ближайшему дилеру и записывайтесь на прием. Все работы и запчасти производитель в этом случае предоставляет бесплатно.

Напомним, что в предыдущий раз под отзыв попали более 10 000 «французов» по трем различным причинам. Среди дефектных авто большинство оказались малолитражками Citroёn C1 и Peugeot 107 с плохо приклеенным задним стеклом.