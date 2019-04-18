Почему оригинальные запчасти существенно дороже аналогов

Все автомобильные запчасти условно можно разбить на три категории: неприлично дешевые аналоги, средненькие по качеству и цене «копии» и оригиналы. При этом многие автомобилисты сильно удивляются, когда, открыв фирменную коробочку с масляным фильтром для своего Chevrolet Aveo, обнаруживают внутри деталь незнакомой фирмы, скажем, «Пурфлюкс». «Обманули что ли?» — думают они.

На самом деле никакого обмана здесь нет. И чтобы понять, как именно работает эта «кухня», нужно вспомнить процесс сборки новых автомобилей. При чем здесь это? А при том, что на заводах не клепают все запчасти для машин — многие детали поставляются на предприятия сторонними компаниями. Взять тот же «Авео»: допустим, «Шевроле» не выпускает свои масляные фирмы, а использует продукцию фирмы «Пурфлюкс». Поэтому эти детали и продаются с логотипами золотых крестов.

Так а почему же тогда разнится цена? Давайте разбираться дальше.