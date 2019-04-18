Почему оригинальные запчасти существенно дороже аналогов

В эпоху стремительно растущих цен на все и вся увеличивается спрос и на не оригинальные запасные части, которые порой в несколько раз дешевле своих «настоящих» аналогов. Одни водители, даже не задумываясь, приобретают «подделки», другие же — побаиваются их откровенно низкой цены. Почему на самом деле прайсы на одни и те же детали в разных коробочках так сильно разнятся, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Все автомобильные запчасти условно можно разбить на три категории: неприлично дешевые аналоги, средненькие по качеству и цене «копии» и оригиналы. При этом многие автомобилисты сильно удивляются, когда, открыв фирменную коробочку с масляным фильтром для своего Chevrolet Aveo, обнаруживают внутри деталь незнакомой фирмы, скажем, «Пурфлюкс». «Обманули что ли?» — думают они.
На самом деле никакого обмана здесь нет. И чтобы понять, как именно работает эта «кухня», нужно вспомнить процесс сборки новых автомобилей. При чем здесь это? А при том, что на заводах не клепают все запчасти для машин — многие детали поставляются на предприятия сторонними компаниями. Взять тот же «Авео»: допустим, «Шевроле» не выпускает свои масляные фирмы, а использует продукцию фирмы «Пурфлюкс». Поэтому эти детали и продаются с логотипами золотых крестов.
Так а почему же тогда разнится цена? Давайте разбираться дальше.
Естественно, что цена оригинальных запасных частей завышена, ведь их реализуют официальные дилеры, остро нуждающиеся в средствах на аренду помещений, содержание сотрудников и бесплатный кофе, которым вас любезно угощают приятные девушки с «ресепшн». В авторизованных автосалонах всегда все дороже, даже несмотря на то, что высокое качество клиенту не гарантируется — таковы законы рынка.
Еще один фактор, влияющий на цену запчасти — ее марка. Тут можно провести параллель с брендовыми одеждами, «айфонами», «ролексами» и прочими раскрученными компаниями. Надбавка за громкое имя порой доходит до космических сумм, хотя казалось бы — за что переплачивать? И чем громче это самое имя, тем выше будет прайс детали. Это маркетинг, и с ним тоже приходится мириться.
Кроме того, оригинальные запасные части — и это, наверное, уже ни для кого не секрет — проходят перед отправкой в магазины дополнительные тестирования, то есть контроль качества. Именитые марки не могут рисковать репутацией, выдавая в своих фирменных коробочках не пойми что. Следовательно, они вынуждены проводить внутренние проверки и тратить на это деньги.
…Подводя итог, следует отметить, что завышенная цена — это далеко не всегда гарантия надежности. Тем более, что как мы выяснили, в фирменных коробочках зачастую лежат те же запчасти, что и в упаковках с логотипами «ноунейма». Отвечая на вопросы, каким деталям отдать предпочтение, и если ли смысл переплачивать, нужно смотреть по ситуации. Выбираете расходники? Можно остановиться на достойных аналогах. Необходимо купить что-то более дорогое и серьезное — лучше взять оригинал.