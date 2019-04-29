Как узнать, что автомобиль перегружен

С открытием дачного, а затем и курортного, сезона многие автовладельцы в очередной раз столкнутся с проблемой перегруза автомобиля. Наверняка найдутся и те, кто вопреки здравому смыслу не сочтут это большой проблемой. А зря. Как понять, что полная масса машины превышена, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Напомним, чтобы определить, сколько груза в состоянии принять ваша драгоценная «ласточка» без вреда для своего здоровья, необходимо узнать ее полную и снаряженную массу, а затем из первого показателя вычесть второй. Полученный результат подразумевает суммарный вес водителя, пассажиров и багажа.
Далеко не все автовладельцы, снаряжая машину в дальний путь, утруждают себя подобными расчетами. Но указанная масса груза будет превышена, то это может серьезно подорвать здоровье авто и к тому же существенно нарушит его управляемость. Чем выше перегруз и дальше маршрут, тем значительнее риски. Поэтому лучше определить признаки перегруза как можно раньше.
Просадка
Единственный визуальный показатель, который легко заметить прежде, чем отправиться в путь — это просадка автомобиля, когда из-за тяжелой поклажи у него заметно сокращаетя дорожный просвет.
В связи с тем, что обычно поклажа сконцентрирована в грузовом отсеке, то есть на корме автомобиля, основная нагрузка приходится на заднюю ось. Но если машина оснащена дополнительным багажником на крыше, и к тому же в путь собираются еще и дородные пассажиры, то вдобавок просаживается и передняя ось. В результате авто похоже на кавказскую «Ладу» без клиренса.
Шум в подвеске
У авто в таком виде во время движения шины задевают подкрылки, издавая характерный звук. Иногда это происходит периодически на кочках и ямах, а бывает, что резина трется о пластик постоянно. В любом случае, необходимо срочно разгружать автомобиль. Когда амортизаторы максимально сжаты под непосильной нагрузкой, даже незначительные неровности покрытия способны пробить подвеску. Не стоит сомневаться, что каждый такой стук сокращает ей жизнь.
Снижение управляемости
Однако проблемы перегруза не заканчиваются износом резины и повреждением подвески. Беда в том, что сверх меры навьюченный автомобиль представляют серьезную угрозу для других участников движения. У него увеличивается тормозной путь, он сложнее контролируется водителем, а в случае завышенного центра массы теряется его устойчивость. В результате ухудшается управляемость, и даже самый безобидный маневр и малейшее превышение скорости грозят аварийной ситуацией.