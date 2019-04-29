Как узнать, что автомобиль перегружен

Напомним, чтобы определить, сколько груза в состоянии принять ваша драгоценная «ласточка» без вреда для своего здоровья, необходимо узнать ее полную и снаряженную массу, а затем из первого показателя вычесть второй. Полученный результат подразумевает суммарный вес водителя, пассажиров и багажа.

Далеко не все автовладельцы, снаряжая машину в дальний путь, утруждают себя подобными расчетами. Но указанная масса груза будет превышена, то это может серьезно подорвать здоровье авто и к тому же существенно нарушит его управляемость. Чем выше перегруз и дальше маршрут, тем значительнее риски. Поэтому лучше определить признаки перегруза как можно раньше.

Просадка

Единственный визуальный показатель, который легко заметить прежде, чем отправиться в путь — это просадка автомобиля, когда из-за тяжелой поклажи у него заметно сокращаетя дорожный просвет.