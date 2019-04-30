Российский рынок покинули две модели Audi

Причиной ухода Audi TT и R8 из России стал низкий спрос на эти заряженные модели. В прошлом году российским дилерам марки удалось реализовать всего лишь 101 купе Audi TT и только семь экземпляров R8.

Напомним, что спортивный Audi TT был доступен нашим покупателям с бензиновым 2-литровым мотором TFSI мощностью 230 л. с. Базовая цена модели составляла 2 740 000 рублей.

Среднемоторный спортркар Audi R8 оснащаля у нас 5,2-литровым силовым агрегатом V10 мощностью 610 л. с. Автомобиль предлагался за 11 200 000 рублей.

Что касается конкурентов из большой немецкой тройки, то BMW по-прежнему продает свои спортивные модели Z4 и i8, а Mercedes-Benz все также предлагает SLC, SL и AMG GT.