7 предметов, которые гаишник вправе изъять у водителя

Незнание закона не освобождает граждан от ответственности, в связи с чем каждый водитель должен знать, какие вещи можно перевозить, а какие нельзя. Ведь за багаж в автомобиле отвечает тот, кто сидит за рулем. Если вдруг гаишник обнаружит в машине запрещенные предметы, то он в праве их изъять, а на водителя завести уголовное дело.
Изъятие отличается от конфискации тем, что первая процедура проходит в досудебном порядке, а вторая — только после решения высшей инстанции. Чаще всего водители несут ответственность за перевозку вещей, на которые требуются определенные документы. Без них это имущество становится запрещенным. Хотя инспектор ДПС в праве изъять и сами документы…
Документы
В определенных случаях представитель закона может удержать водительское удостоверение. Например, этого не избежать, если у него возникнут сомнения в подлинности документа. А кроме того, в/у заберут, когда нарушитель лишен права управления, но удостоверение не сдано, и он продолжает с ним ездить. Как и в остальных случаях, при изъятии в обязательном порядке оформляется протокол.
Оружие
Не стоит сомневаться, что полицейские непременно изымут оружие любого типа, если на него требуются соответствующие документы, а они у водителя отсутствует. Напомним, что на холодное оружие, газовые баллончики и пневматические пистолеты с дульной энергией не выше 7,5 Дж сопроводительные бумаги не требуются.
Наркотики
«Оружие, наркотики, взрывчатые вещества в машине имеются?» — такой вопрос полицейского совсем непраздный. Обнаружив в автомобиле хоть самое ничтожное количество наркотических средств, их обязательно изымут и приобщат к уголовному делу, которое заведут на водителя. Даже если их кто-то подкинул.
Запрещенная химия и биоматериалы
То же самое произойдет, если стражи порядка найдут в машине запрещенные опасные вещества без соответствующих документов. Это могут быть взрывчатые, пожароопасные, отравляющие и ядовитые материалы. Не сомневайтесь — обнаруженная в багажнике емкость с человеческой почкой также уйдет в полицию, как и другие человеческие органы, перевозимые без необходимых документов.
Убитый дикий зверь, обнаруженный в багажнике во время запрета охоты или на территории охраняемого природного заповедника, будет считаться доказательством противозаконного промысла, если у вас не будет на трофей соответствующих документов. Так же, как и нелегальный улов рыбы, найденный в машине, если вас остановили в районе охраняемого водоема, станет поводом для изъятия и прочих неприятностей.
Вещественные доказательства
В конце концов, любая вещь, которая является предметом совершения административного или уголовного нарушения, или представляющая собой вещественное доказательство — также подлежит изъятию. Только в этом случае у стражей порядка должны быть веские аргументы, о которых он должен сообщить.
Автомобиль
У полицейских найдется достаточно много оснований для удержания самого транспортного средства. Причиной может быть нарушение определенных ПДД (нетрезвое состояние водителя, фальшивые номера и прочее), либо долги перед физическими или юридическими лицами. В первом случае автомобиль подлежит изъятию, во втором — аресту.