7 предметов, которые гаишник вправе изъять у водителя

Изъятие отличается от конфискации тем, что первая процедура проходит в досудебном порядке, а вторая — только после решения высшей инстанции. Чаще всего водители несут ответственность за перевозку вещей, на которые требуются определенные документы. Без них это имущество становится запрещенным. Хотя инспектор ДПС в праве изъять и сами документы…

Документы

В определенных случаях представитель закона может удержать водительское удостоверение. Например, этого не избежать, если у него возникнут сомнения в подлинности документа. А кроме того, в/у заберут, когда нарушитель лишен права управления, но удостоверение не сдано, и он продолжает с ним ездить. Как и в остальных случаях, при изъятии в обязательном порядке оформляется протокол.

Оружие

Не стоит сомневаться, что полицейские непременно изымут оружие любого типа, если на него требуются соответствующие документы, а они у водителя отсутствует. Напомним, что на холодное оружие, газовые баллончики и пневматические пистолеты с дульной энергией не выше 7,5 Дж сопроводительные бумаги не требуются.