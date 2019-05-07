Названа дата премьеры обновленного Skoda Superb

Несмотря на то, что посвежевший Skoda Superb в общем и целом сохранил свою прежнюю внешность, кое-какие изменения все же претерпел. Если судить по официальному эскизу, авто обзавелось переработанной оптикой. Причем передние фары теперь вплотную примыкают к фальшрадиаторной решетке. Кроме того, модель получила иные бамперы и более узкие «противотуманки».

Стоит отметить, что впервые заднюю часть Superb украсит надпись с названием бренда, заменившая шильдик. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль сможет похвастать богатой электронной начинкой, унаследовав некоторые системы от своего немецкого собрата Volkswagen Passat. Премьера претерпевшего обновление «Суперба» намечена на время старта чемпионата мира по хоккею в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.

Напомним, что на сегодняшний день на рынке представлена дорестайлинговая модель третьего поколения. В России флагман предложен с 1,4-литровым мотором объемом 150 л. с., а также со 180-сильным двигателем объемом 1,8 л. Кроме того, в арсенале «четырехдверки» имеется двухлитровый агрегат с отдачей в 220 и 280 «лошадей». Ценник на авто стартует от 1 643 000 рублей.