Как можно лишиться прав, обгоняя тихохода

Фото: auftomobile.ru
Типичная ситуация: водитель легковушки, желающий как можно скорее очутиться на даче, упирается на двухполосной дороге в еле едущий самосвал. «Тошнить» за ним совсем не хочется, и вроде как следуя ПДД, шофер обгоняет грузовик через сплошную — а что, тихоход же! Почему в подобном случае наш герой рискует лишиться «прав», и как правильно обгонять медленные машины, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

В ПДД, как известно, есть знак 3.20 «Обгон запрещен», который запрещает обгонять какие-либо транспортные средства на том или ином участке дороги. Но далеко не все водители знают, что у этого правила есть исключения. Так, даже несмотря на знак 3.20, автомобилисты совершенно спокойно могут «обойти» гужевую повозку, велосипед, мопед, мотоцикл без коляски…

На участках дорог, где обгон не разрешается, как правило, «дежурят» не только соответствующие знаки, но и сплошная разметка. Однако случается и такое, что в «опасных» местах табличек 3.20 нет — исключительно непрерывные белые линии. Можно ли обгонять тихоходное транспортное средство при подобных раскладах? Нет. Если нет знака 3.20, то придется подождать, пока сплошная сменится прерывистой. Но и это еще не все.

Фото: howto.in.ua

Самая главная проблема — выяснить, кто едет впереди вас: тихоходный транспорт или обычный «затупок», который по тем или иным причинам удерживает стрелку спидометра на отметке в 25 км/ч. Напомним, что к тихоходам, согласно ПДД, относятся механические транспортные средства, чья скорость по паспорту не превышает 30 км/ч. Иными словами, асфальтоукладчик — это тихоход, а плетущаяся вазвская «семерка» — нет.

Тихоходы «отмечаются» специальным знаком — равносторонним красным треугольником с желтой окантовкой. Следовательно, любой транспорт с такой «меткой» можно совершенно спокойно обогнать под знаком 3.20. Что же до тракторов, грузовиков и прочего транспорта без опознавательной наклейки, то лучше не рисковать. «Ошибочный» обгон сегодня карается штрафом в 5000 рублей или лишением «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.

Как же поступить, если вы обогнали «сомнительного» тихохода, и вас поймали гаишники? Нарушение серьезное, а потому требуйте, чтобы в протокол обязательно внесли марку и модель транспортного средства, из-за которого случился весь сыр-бор. Если в дальнейшем окажется, что его паспортная скорость действительно не превышает 30 км/ч, то «права» удастся сохранить.

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6 мая 2019
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