Как можно лишиться прав, обгоняя тихохода

В ПДД, как известно, есть знак 3.20 «Обгон запрещен», который запрещает обгонять какие-либо транспортные средства на том или ином участке дороги. Но далеко не все водители знают, что у этого правила есть исключения. Так, даже несмотря на знак 3.20, автомобилисты совершенно спокойно могут «обойти» гужевую повозку, велосипед, мопед, мотоцикл без коляски…

На участках дорог, где обгон не разрешается, как правило, «дежурят» не только соответствующие знаки, но и сплошная разметка. Однако случается и такое, что в «опасных» местах табличек 3.20 нет — исключительно непрерывные белые линии. Можно ли обгонять тихоходное транспортное средство при подобных раскладах? Нет. Если нет знака 3.20, то придется подождать, пока сплошная сменится прерывистой. Но и это еще не все.