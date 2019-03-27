Сколько всего Skoda Superb сошло с конвейера

История модели началась еще в прошлом веке, когда в 1934 году автостроитель выпустил Skoda 640 Superb. Тогда модель пережила несколько поколений и производилась до начала Второй мировой.

Но благозвуное имя не кануло в Лету, о нем вспомнили в 2000-х. Так на свет появилась Skoda Superb в том виде, в котором мы привыкли ее видеть. Впервые современная «четырехдверка» предстала перед широкой публикой в 2001 году, пополнив продуктовую линейку бренда, на тот момент состоявшую всего из двух моделей: Octavia и Fabia. Спустя семь лет авто сменило генерацию, а третье поколение появилось еще через семь.

Всего за это время производитель собрал около 1,25 млн. «Супербов». На данный момент модель производят на пяти заводах, не считая мощностей в Квасинах: в казахстанском Усть-Каменогорске, в украинском Соломонове, в Аурунгабаде (Индия) и в Нанкине (Китай).

Стоит напомнить, что в России на данный момент флагманский лифтбэк чешской сборки представлен в четырех комплектациях с моторами мощностью от 150 до 280 л. с. — на выбор. Ценник на автомобиль стартует от 1 640 000 рублей, а в топовом варианте модель обойдется почти в 3 млн. «целковых».