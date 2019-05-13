У Skoda Octavia появились новые опции

В список оснащения свежего набора опций вошли 17-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и хромированные рамки боковых стекол. Кроме того, покупателей порадует функция автоматического управления дальним светом, комбинированная обивка салона и подлокотник для заднего ряда сидений. Изюминкой стала навороченная акустическая система, вооруженная цифровым эквалайзером, десятью динамиками и сабвуфером.

Пресс-служба марки утверждает, что все это в одном пакете позволит сэкономить покупателю до 36 800 рублей, нежели при заказе дополнительного оборудования по отдельности.

Стоит напомнить, что Skoda Octavia уже нацелилась сменить поколение и, по некоторым данным, авто уже готово к дебюту. Но по маркетинговым правилам концерна Volkswagen, этот любимец покупателей не может дебютировать раньше «Гольфа». А он, в свою очередь, дебютирует лишь в конце февраля следующего года.