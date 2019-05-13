Пять марок, с которыми точно не стоит связываться из-за возможных технических проблем

Масса опытных (и не очень) «экспертов» советуют в интернете как правильно выбирать авто на вторичном рынке. И практически все они забывают о еще одном критерии отсева сомнительных вариантов покупки — машинах, попадавших в компании по отзыву, периодически проводимые практически всеми автопроизводителями. Машину б. у. после «отзыва» лучше не брать
Максим Строкер

Известно, что еще до официального признания автопроизводителем своего брака браком многие обладатели «счастливых» легковушек зачастую сами обращаться к ремонтниками с проблемами, превращающимися позднее в «отзывные».

Что им там «наустраняли» и — одному богу известно. Кроме того, даже после объявления отзывной компании многие владельцы попавших под нее машин о ней оказываются совершенно не осведомлены.

Часть тех из них, кто все-таки в курсе, не воспринимают проблему всерьез и так и не находят времени посетить «официала». Покупка подержанного авто у такого автовладельца — лотерея, в которую не стоит ввязываться. В этой заметке мы собрали наиболее масштабные отзывные компании, проводившиеся в России с начала 2019 года.

Так, весной текущего года было объявлено об отзыве на российском рынке почти 11 000 транспортных средств марки Peugeot и Citroёn. У Citroёn C1 и Peugeot 107, продававшихся с февраля 2006-го по август 2015-го, оказалось непрочным клеевое крепление стекла задней двери.

У минивэнов Peugeot (Traveller, Expert) и Citroёn (Spacetourer, Jumpy), реализованных с августа 2017 года по октябрь 2018 года, резьбовые крепления задней подвески были закручены на заводе с превышением момента затяжки, из-за чего могли деформироваться.

В апреле 2019-го года было объявлено об отзывной компании 52 043 машин марки Subaru. Для Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), нашедших своих владельцев в 2012–2014 годах, характерно усталостное разрушение клапанной пружины у двухлитровых двигателей — как атмосферных, так и турбированных.

На Subaru Impreza, WRX, WRX STI (G3), XV (G4), Forester (SJ), проданных в 2009–2016 годах, во время движения могут самопроизвольно вспыхивать предупреждающие лампы систем EyeSight и VDC. А стоп-сигналы наоборот, не загораться. Кроме того, двигатель может беспричинно не запускается, а селектор «вариатора» не переводится из «P» в другие положения.

Ранее, в марте текущего года, объявлялось об отзыве почти 20 000 Renault — Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. У них при сборке неправильно размещена уплотнительная мембрана в усилителе тормозов.

Также в марте был запущен отзыв 5 500 Volvo — S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, и V40 Cross Country. Так, у 3 153 Volvo XC60, купленных в 2018–2019 годах, сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать и выходить из-за этого из строя.

А у 2 393 Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country с дизельными моторами, купленных в 2016 году, может трескаться и со временем приводить к утечке топлива шланг одного из топливопроводов в двигательном отсеке.

Примерно тогда же аналогичная участь постигла почти 4500 марки Audi — A4, A5, A6, A7, A8, Q7 с моторами 3,0 TFSI, приобретенные покупателями с 2013 по 2018 год. Тут обнаружилась угроза утечки горючего из обеих топливных рамп на участке низкого давления.

ТО, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, авария, ДТП, ремонт
13 мая 2019
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