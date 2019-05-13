Пять марок, с которыми точно не стоит связываться из-за возможных технических проблем

Известно, что еще до официального признания автопроизводителем своего брака браком многие обладатели «счастливых» легковушек зачастую сами обращаться к ремонтниками с проблемами, превращающимися позднее в «отзывные».

Что им там «наустраняли» и — одному богу известно. Кроме того, даже после объявления отзывной компании многие владельцы попавших под нее машин о ней оказываются совершенно не осведомлены.

Часть тех из них, кто все-таки в курсе, не воспринимают проблему всерьез и так и не находят времени посетить «официала». Покупка подержанного авто у такого автовладельца — лотерея, в которую не стоит ввязываться. В этой заметке мы собрали наиболее масштабные отзывные компании, проводившиеся в России с начала 2019 года.

Так, весной текущего года было объявлено об отзыве на российском рынке почти 11 000 транспортных средств марки Peugeot и Citroёn. У Citroёn C1 и Peugeot 107, продававшихся с февраля 2006-го по август 2015-го, оказалось непрочным клеевое крепление стекла задней двери.