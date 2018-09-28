Можно ли ехать дальше, если погнул литые диски

Сейчас чуть ли не у каждой первой машины — легкосплавные диски. Количество ям на дорогах нашей необъятной, пусть немного и уменьшается, но погнуть недешевое колесо в какой-нибудь выбоине — дело плевое. Можно ли ездить на пострадавшей машине?
Максим Строкер

Cтальные диски в последнее время видишь, преимущественно, на совсем уж недорогих комплектациях бюджетных моделей авто. В основном народ предпочитает ставить на свои машины «литье». Так что опасность попасть в яму и помять легкосплавный «каток» уже давно перестала быть уделом лишь очень состоятельных господ на BMW и тому подобных Audi.

Далеко не всегда после встречи колеса машины с ухабистой дорожной действительностью, оно разваливается или трескается. Гораздо чаще на диске образуется вмятина той или иной величины. Если при этом мы видим на металле еще и трещины, то тут вопросов нет — такому диску самое место в руках скупщика металлолома. Или когда после удара шина начинает сдуваться. Обычно оно спускает потому, что при изменении геометрии диска между ним и резиной появляется щель, в которую «травит» воздух.

Ну, а если мы обнаружили, что легкосплавный диск замялся, но при этом резина цела и не спускает — как поступать? Немедленно менять пострадавшее колесо на «запаску» и мчаться искать «шиномонтаж», где могут выправить диск? Или пожать плечами и продолжить путь на помятом, как ни в чем ни бывало? С формальной точки зрения, первый путь — более правильный.

Следует иметь в виду: изменение формы диска автоматически означает и нарушение его балансировки. А что такое неотбалансированное колесо знает каждый — вибрации на скорости, неравномерно «поеденная» резина, катастрофически ускоренный износ деталей подвески…

Кроме того, при езде на высокой скорости или маневрировании на серьезно побитых дисках резко повышается риск «разуться» — то есть вероятность спонтанной разбортировки колеса. Но на самом деле это все в теории. А практика этого вопроса — «ездить или нет» — напрямую зависит от степени повреждений легкосплавного диска. Оценивая их, стоит в первую очередь опираться на собственный здравый смысл.

Если помятое «литье» нормально держит воздух, не «бьет» на ходу и вообще, вы видите, что вмятина не велика по своим размерам, то на таком колесе можно спокойно ехать дальше. Автор этих строк неоднократно попадал в подобные ситуации, а потом без каких-либо проблем и последствий для машины гонял до следующей сезонной смены резины, совмещая восстановление формы диска с шиномонтажными операциями.

Ну, а когда «обод» бьет на ходу, шина спускает, а линейный размер вмятины диска превышает 5—6 см, то тут да — в мастерскую по ремонту дисков следует отправляться без особых раздумий.

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28 сентября 2018
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