Можно ли ехать дальше, если погнул литые диски

Cтальные диски в последнее время видишь, преимущественно, на совсем уж недорогих комплектациях бюджетных моделей авто. В основном народ предпочитает ставить на свои машины «литье». Так что опасность попасть в яму и помять легкосплавный «каток» уже давно перестала быть уделом лишь очень состоятельных господ на BMW и тому подобных Audi.

Далеко не всегда после встречи колеса машины с ухабистой дорожной действительностью, оно разваливается или трескается. Гораздо чаще на диске образуется вмятина той или иной величины. Если при этом мы видим на металле еще и трещины, то тут вопросов нет — такому диску самое место в руках скупщика металлолома. Или когда после удара шина начинает сдуваться. Обычно оно спускает потому, что при изменении геометрии диска между ним и резиной появляется щель, в которую «травит» воздух.

Ну, а если мы обнаружили, что легкосплавный диск замялся, но при этом резина цела и не спускает — как поступать? Немедленно менять пострадавшее колесо на «запаску» и мчаться искать «шиномонтаж», где могут выправить диск? Или пожать плечами и продолжить путь на помятом, как ни в чем ни бывало? С формальной точки зрения, первый путь — более правильный.