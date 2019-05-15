IVECO привезла в Россию новый автобус

Модернизированный IVECO VSN 700 собран на основе шасси Daily 70С с пневматической регулируемой подвеской. Автобус получил переработанную конструкцию дверей. Они стали открываться внутрь и срок службы этих узлов возрос: основной механизм теперь тоже находится в салоне и закрыт дождя и снега. Кроме того, задние двери стали шире.

Инженеры доработали системы кондиционирования и отопления, установив на крыше дополнительный испаритель. А еще, защищая технику от коррозии, разработчики обшили кузов панелями из стекловолокна.

Автобус вмещает до 46 пассажиров, обеспечивая 20 сидячих мест и одно специально оборудованное — для людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что кресла можно регулировать.

Напомним, что весь отечественный парк пассажирских автобусов на начало года насчитывал около 400 000 единиц. От общего числа зарегистрированных в России автомобилей (порядка 51,8 млн. машин) это приблизительно 0,8%.