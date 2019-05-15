Три самых бестолковых электронных ассистента, раздражающих водителей

Охотно верится, что сам по себе замысел ведущих мировых инженеров, цель которых облегчить и обезопасить жизнь водителей, продиктован исключительно благими намерениями. Но в действительности многие из электронных ассистентов в современных машинах не выполняют своих функций частично или в полном объем и справедливо воспринимаются, как очередной способ выколачивания денег из покупателя.
Дело тут не только в специфических российских дорожных условиях, но и в психологии наших водителей, которые в любых ситуациях, а тем более в экстремальных, привыкли доверять только себе. В результате малоопытные из них шарахаются от любого вмешательства электроники в процесс управления машиной, а у бывалых это вызывает крайнее раздражение.