Три самых бестолковых электронных ассистента, раздражающих водителей

Слежение за разметкой

Иногда автомобиль, следуя в своей полосе, слегка меняет траекторию движения и наезжает колесами на разметку. В некоторых моделях электроника предупреждает водителя об этом с помощью легкой вибрации рулевого колеса, а в других случаях система самостоятельно подруливает и возвращает автомобиль на прежний вектор движения.

Но, во-первых, на наших дорогах далеко не всегда идеальная разметка, чтобы датчики ее могли фиксировать. А во-вторых, если водитель не способен самостоятельно контролировать съезд с траектории, то зачем ему вообще садиться за руль?

Контроль мертвых зон

Во время движения сенсоры фиксируют параллельно движущиеся автомобили, находящиеся в слепой зоне водителя, и система предупреждает его об этом с помощью мигающих световых сигналов на боковых зеркалах. Задумка сама по себе грамотная, но только настройка этой системы в подавляющем большинстве случаев такова, что мертвая зона растянута до неоправданно максимальных размеров.

В результате электроника срабатывает задолго до входа соседней машины в слепую зону водителя, отчего сигналы во время движения мигают практически постоянно. В итоге водитель не обращает на них внимания и по привычке перестраивается, рассчитывая только на свои силы.