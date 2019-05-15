Три самых бестолковых электронных ассистента, раздражающих водителей

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Будущее уже наступило, и уже никого не удивляют доступные инновационные технологии, которые нам предлагает мировой автопром. Причем многие электронные функции уже перестали быть привилегией продукции премиального класса, и предлагаются в машинах массового сегмента. Но так ли эти «умные» опции необходимы российскому водителю и стоит ли за них переплачивать немалые деньги, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Охотно верится, что сам по себе замысел ведущих мировых инженеров, цель которых облегчить и обезопасить жизнь водителей, продиктован исключительно благими намерениями. Но в действительности многие из электронных ассистентов в современных машинах не выполняют своих функций частично или в полном объем и справедливо воспринимаются, как очередной способ выколачивания денег из покупателя.

Дело тут не только в специфических российских дорожных условиях, но и в психологии наших водителей, которые в любых ситуациях, а тем более в экстремальных, привыкли доверять только себе. В результате малоопытные из них шарахаются от любого вмешательства электроники в процесс управления машиной, а у бывалых это вызывает крайнее раздражение.

Контроль усталости водителя

Самой бесполезной функцией, за которую приходится платить покупателю, можно считать ассистент контроля усталости водителя. Многие наши соотечественники, которым приходилось ездить на машинах с этой опцией, наверняка в прямом и переносном смыслах задавались вопросом, что за электронный алгоритм способен фиксировать утомление человека.

На самом деле признаки распознавания не самые хитрые — обычно это опреденная частота и манера движения руля при длительном километраже разовой поездки. Ни с того с сего на приборной панели начинает мигать символ в виде чашки кофе, либо надпись с заботливым предложением отдохнуть. Многих это не на шутку раздражает и даже обижает, поскольку здравый смысл все-таки подсказывает, что никто кроме самого человека не в состоянии определить, устал он или нет.

Слежение за разметкой

Иногда автомобиль, следуя в своей полосе, слегка меняет траекторию движения и наезжает колесами на разметку. В некоторых моделях электроника предупреждает водителя об этом с помощью легкой вибрации рулевого колеса, а в других случаях система самостоятельно подруливает и возвращает автомобиль на прежний вектор движения.

Но, во-первых, на наших дорогах далеко не всегда идеальная разметка, чтобы датчики ее могли фиксировать. А во-вторых, если водитель не способен самостоятельно контролировать съезд с траектории, то зачем ему вообще садиться за руль?

Контроль мертвых зон

Во время движения сенсоры фиксируют параллельно движущиеся автомобили, находящиеся в слепой зоне водителя, и система предупреждает его об этом с помощью мигающих световых сигналов на боковых зеркалах. Задумка сама по себе грамотная, но только настройка этой системы в подавляющем большинстве случаев такова, что мертвая зона растянута до неоправданно максимальных размеров.

В результате электроника срабатывает задолго до входа соседней машины в слепую зону водителя, отчего сигналы во время движения мигают практически постоянно. В итоге водитель не обращает на них внимания и по привычке перестраивается, рассчитывая только на свои силы.

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15 мая 2019
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