Новый Bentley Flying Spur раскрывают по частям

Сегодня британцы рассекретили трехмерную текстурированную обивку дверных панелей из светлой кожи. Они утверждают, что это новый дизайнерский прием был изобретен придворными мастерами Bentley.

Стоит напомнить, что новый Bentley Flying Spur построен на одной модульной платформе со свежим купе Continental GT. Как и соплатформенника, новинку вооружат бензиновым шестилитровым W12 мощностью 635 л. с. В арсенале авто найдется и 550-сильная битурбированная V-образная «восьмерка» объемом 4 л.