Новый Bentley Flying Spur раскрывают по частям

Данные о готовящемся к премьере роскошном седане Bentley Flying Spur третьего поколения начали обрастать свежими подробностями. Несколько дней назад британцы показали одну из отличительных деталей автомобиля — фигурку на капоте в виде крылатой буквы «B», умеющей прятаться за «грилем» радиаторной решетки.
Сегодня британцы рассекретили трехмерную текстурированную обивку дверных панелей из светлой кожи. Они утверждают, что это новый дизайнерский прием был изобретен придворными мастерами Bentley.
Стоит напомнить, что новый Bentley Flying Spur построен на одной модульной платформе со свежим купе Continental GT. Как и соплатформенника, новинку вооружат бензиновым шестилитровым W12 мощностью 635 л. с. В арсенале авто найдется и 550-сильная битурбированная V-образная «восьмерка» объемом 4 л.
По некоторым данным, шикарную «четырехдверку» оснастят в том числе и гибридной силовой установкой, развивающей до 462 «лошадей»: седан унаследует ее от Porsche Panamera. Автомобиль представят до конца текущего года, но точной даты пока не называется.
А между тем, недавно представили состоятельным россиянам эксклюзивный кроссовер Bentley Bentayga, построенный в честь победы этого автомобиля на соревнованиях по скоростному подъему в гору Пайкс-Пик.