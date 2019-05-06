В России подскочил спрос на Bentley

Наиболее популярной у россиян стало купе Bentley Continental GT: на его долю пришлось более половины продаж. Авто разошлось тиражом в 30 единиц. Дорогостоящее купе приводится в движение шестилитровым бензиновым W12, развивающим до 635 л. с.

Вторая строчка досталась кроссоверу Bentley Bentayga. За него рублем проголосовали 23 потребителя. Кроме них в статистику продаж попали еще четыре седана Flying Spur и два Mulsanne.

Чаще всего «британцев» покупали в столице: на Москву пришлись 61% реализации или 36 авто. В Санкт-Петербурге «прописались» 5 новеньких «Бентли». По четыре штуки — в Свердловском регионе и Краснодарском крае, по два — в Подмосковье и в Ростове-на-Дону и области. Оставшиеся шесть автомобилей разошлись по одному экземпляру в Татарстане, Самарской и Пермской областях, а также в Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях.

Стоит отметить, что рост продаж дорогостоящих автомобилей Bentley смотрится довольно интересно на фоне почти 20-процентного падения продаж в сегменте люксовых автомобилей и общего спада автомобильного рынка на 0,3%.