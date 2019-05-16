Зачем в машине нужно держать обычную канцелярскую резинку

Согласитесь, знакомая ситуация, когда денег на специальный автомобильный крепеж телефона жалко, а держать мобильное устройство в руке, которой надо переключать передачи, неудобно,да и откровенно опасно. А еще, как назло, вы въехали в незнакомый город или район, где вам крайне необходимо включить навигатор, но снова приходится на свой страх и риск держать устройство в руке, постоянно отвлекаясь от дороги и заглядывая в карту.
Задумывались ли вы над тем, что обычная канцелярская резинка может служить не только для обматывания пачек денег? Например, намотав ее на указательный палец правой руки, можно перелистывать урнальные странички, не смачивая палец слюной, что особенно актуально, когда вы ожидаете свой автомобиль в сервисе или на мойке, где журналы далеко не стерильны. Можно закрепить хрупкую посуду в посудомоечной машине. Можно намотать цветные резинки на плечики вешалки и тогда ваши вещи не будут с нее спадать. А еще канцелярскую резинку можно использовать в качестве держателя телефона в автомобиле.
Не нужно тратить много денег. Просто заведите в машине небольшую связку канцелярских резинок, благодаря которым исчезнут многие ваши проблемы. Для того, чтобы быстро сделать импровизированный держатель телефона, проденьте резинку в воздуховод системы кондиционирования автомобиля и в две получившиеся петли вставьте свой телефон. Резинка надежно прижмет мобильник к дефлектору и вам больше не придется отвлекаться от дороги и рисковать жизнью. А еще резинка может стать… няней.
Так, если в дальней дороге ваш ребенок начинает капризничать, то такой резинкой можно закрепить телефон на подголовнике кресла аккурат напротив малыша и включить мультфильмы. Тем самым вы сбережете нервы ребенку и себе.
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