Зачем в машине нужно держать обычную канцелярскую резинку

Не нужно тратить много денег. Просто заведите в машине небольшую связку канцелярских резинок, благодаря которым исчезнут многие ваши проблемы. Для того, чтобы быстро сделать импровизированный держатель телефона, проденьте резинку в воздуховод системы кондиционирования автомобиля и в две получившиеся петли вставьте свой телефон. Резинка надежно прижмет мобильник к дефлектору и вам больше не придется отвлекаться от дороги и рисковать жизнью. А еще резинка может стать… няней.

Так, если в дальней дороге ваш ребенок начинает капризничать, то такой резинкой можно закрепить телефон на подголовнике кресла аккурат напротив малыша и включить мультфильмы. Тем самым вы сбережете нервы ребенку и себе.