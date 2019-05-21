В России нашли дефект в автомобилях Mercedes-Benz сразу трех моделей

Пресс-служба Федерального агентства «Росстандарт» сообщила об инициации добровольного отзыва, под который попали 18 машин Mercedes-Benz C-класса и E-класса, а также кроссоверы GLC, собранные с 2018-го года по 2019-й.

Причиной стал некий датчик в электроусилителе рулевого управления, не соответствующий спецификации. Производитель обещает заменить контроллер на кондиционный, и, конечно, все запчасти и работы, связанные с дефектом, осуществить бесплатно.

Чтобы понять, какое конкретно авто может быть бракованным, стоит заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы», где есть перечень VIN «немцев», требующих ремонта. Если один из идентификационных номеров совпал с тем, что имеется в ПТС, необходимо связаться ближайшим дилером и записаться на прием.