Как перепродать кредитный автомобиль, если ПТС находится в банке

Фото: cityplusfm.my
В жизни случается всякое, и порой автовладельцам приходится расставаться со своими кредитными «ласточками» еще до погашения задолженности. Есть ПТС — нет проблем. А что делать тем, у кого паспорт транспортного средства в качестве залога лежит на хранении в банке? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

С каждым днем все больше новых автомобилей покупается в кредит. Впрочем, это и неудивительно, учитывая тот факт, что среднемесячная зарплата в России не превышает 36 000 рублей. Некоторые банки, предоставляющие ссуды на приобретение транспортных средств, не забирают у своих клиентов ПТС, но таких меньшинство. Как правило, кредиторы оставляют документ себе до тех пор, пока автовладелец не погасит задолженность.

Зачем это нужно, догадаться не сложно: лишая собственника ПТС, банк пытается себя обезопасить, а заодно и стимулирует автовладельца к скорейшему возврату заемных средств. Пока документ находится у кредитора, клиент лишь эксплуатирует авто — продать, обменять, подарить или «заложить» машину он не может. Если водитель допускает просрочки, банк вправе и вовсе изъять транспорт для дальнейшей реализации и погашения долга.

Фото: padrunauto.ch

Но вернемся к теме — как продать кредитное авто, ПТС которого лежит у кредитора? Самый простой, безопасный и оперативный способ — обратиться в банк и изъявить свое желание реализовать машину. Заимодавцы сотрудничают с автосалонами, торгующими «бэушками»: покупатель найдется быстро, и все кредитные обязательства снимут в кратчайшие сроки. Другое дело, что при таких раскладах автовладелец существенно теряет в деньгах.

Второй вариант — прибегнуть к помощи сторонней компании, выкупающей кредитные машины, либо отыскать заинтересованное лицо самому. В первом случае вашу ссуду гасит представитель фирмы, во втором — новый собственник. Этот способ подойдет лишь тем, кто не допускал просрочек по оплате, и чей договор с банком допускает досрочное погашение долга. Да, он более сложный — придется потратить как время, так и нервы. Зато, вероятнее всего, получите больше денег.

Некоторые хитрые автовладельцы поступают иначе: заявляют в ГИБДД об утрате ПТС, получают дубликат документа и продают машину по традиционной схеме. Почему от этого способа лучше отказаться? Потому что подобные действия — откровенное мошенничество. Те, кто идет этим путем, рискуют отказаться за решеткой и просидеть там до 5 лет.

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17 апреля 2019
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