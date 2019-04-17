Как перепродать кредитный автомобиль, если ПТС находится в банке

Но вернемся к теме — как продать кредитное авто, ПТС которого лежит у кредитора? Самый простой, безопасный и оперативный способ — обратиться в банк и изъявить свое желание реализовать машину. Заимодавцы сотрудничают с автосалонами, торгующими «бэушками»: покупатель найдется быстро, и все кредитные обязательства снимут в кратчайшие сроки. Другое дело, что при таких раскладах автовладелец существенно теряет в деньгах.

Второй вариант — прибегнуть к помощи сторонней компании, выкупающей кредитные машины, либо отыскать заинтересованное лицо самому. В первом случае вашу ссуду гасит представитель фирмы, во втором — новый собственник. Этот способ подойдет лишь тем, кто не допускал просрочек по оплате, и чей договор с банком допускает досрочное погашение долга. Да, он более сложный — придется потратить как время, так и нервы. Зато, вероятнее всего, получите больше денег.

Некоторые хитрые автовладельцы поступают иначе: заявляют в ГИБДД об утрате ПТС, получают дубликат документа и продают машину по традиционной схеме. Почему от этого способа лучше отказаться? Потому что подобные действия — откровенное мошенничество. Те, кто идет этим путем, рискуют отказаться за решеткой и просидеть там до 5 лет.