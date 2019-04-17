Как перепродать кредитный автомобиль, если ПТС находится в банке

С каждым днем все больше новых автомобилей покупается в кредит. Впрочем, это и неудивительно, учитывая тот факт, что среднемесячная зарплата в России не превышает 36 000 рублей. Некоторые банки, предоставляющие ссуды на приобретение транспортных средств, не забирают у своих клиентов ПТС, но таких меньшинство. Как правило, кредиторы оставляют документ себе до тех пор, пока автовладелец не погасит задолженность.
Зачем это нужно, догадаться не сложно: лишая собственника ПТС, банк пытается себя обезопасить, а заодно и стимулирует автовладельца к скорейшему возврату заемных средств. Пока документ находится у кредитора, клиент лишь эксплуатирует авто — продать, обменять, подарить или «заложить» машину он не может. Если водитель допускает просрочки, банк вправе и вовсе изъять транспорт для дальнейшей реализации и погашения долга.