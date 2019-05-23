Когда в Россию вернутся бюджетные автомобили Ravon

На официальном сайте администрации Карачаево-Черкесской Республики опубликовали доклад главы региона Рашида Темрезова, где, помимо прочего, он рассказал, что один из вариантов развития ситуации с «Дервейсом» — это запуск сборки на этих мощностях продукции Ravon. Такая возможность даже оговорена в проекте по расширению экономического сотрудничества РФ с Узбекистаном.

По плану, конвейеры должны запустить во второй половине 2019 года. Стоит напомнить, что работу завода Derways приостановили прошлой весной из-за юридических проблем у собственников. Тогда там изготавливали китайские авто Lifan и Сhery.

Добавим, что Ravon прекратил продажи в России весной прошлого года, ссылаясь на пересмотр ценовой политики. В этом году, к примеру, марка не продала у нас ни одного автомобиля.

Между тем, Ravon уже начал поставку автомобилей в дружественную Белоруссию, где на данный момент продается три модели: R2, R3 (Nexia) и R4. Кроме того, в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный Ravon R2 (близнеца Chevrolet Spark).