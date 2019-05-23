В России выросло производство легковых авто

По сравнению с мартовским производством, «легковушек» собрали больше на 7,7%. Если смотреть статистику с начала года, то за четыре месяца на отечественных мощностях построили 531 000 машин с положительной динамикой в 4%.

Кстати, накануне специалисты подсчитали, что половина всех иномарок, собираемых в РФ, изготавливают на трех заводах. Самым крупным оказалось петербургское предприятие корейского бренда Hyundai. Второе место занял калининградский мультибрендовый «Автотор», а третья строчка досталась АВТОВАЗу.

Стоит добавить, что с января по апрель на отечественных заводах собрали 43 700 грузовиков, что на 3% меньше 2018 года, 90 400 единиц автомобильных кузовов (+6,2%) и 107 000 двигателей внутреннего сгорания (-4,6%).