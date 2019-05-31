Британцы снимают с производства флагманский Jaguar XJ

Как рассказали наши коллеги из британского Autocar, последний экземпляр флагманского Jaguar XJ соберут 5 июля. А к концу 2020-го года в ряду «Ягуаров» появится по сути совершенно новый большой седан, работающий исключительно на батарейках.

По некоторым данным, авто получит новое имя, но не стоит исключать и того, что индекс XJ все же будет использован в названии. Ведь модель, впервые представленная в 1968 году, успела стать поистине культовой. За все время своего существования автомобиль сменил пять поколений. Авто последней генерации, получив современный облик, дебютировало в 2009 году.

Стоит напомнить, что Jaguar XJ доступен и российским покупателям как в стандартной, так и в удлиненной версиях. Под капотом седана спрятан трехлитровый бензиновый V6 с нагнетателем мощностью 340 л. с. Кроме того, можно выбрать и 300-сильный наддувный дизель. Оба агрегата работают с восьмискоростным «автоматом».