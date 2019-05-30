В России начались продажи обновленного Jaguar XЕ

Обновленный Jaguar XE, представленный еще в конце февраля, добрался и до российских покупателей: британцы навесили на седан рублевые ценники и объявили о старте приема заказов. Модель незначительно изменилась внешне, получила полностью диодную оптику и «потеряла» самый мощный мотор. Но обо всем по порядку.
Самый компактный седан в продуктовой линейке британцев — Jaguar XE — после рестайлинга немного посвежел, разжившись новыми бамперами и перелицованной решеткой радиатора.
Уже в базе авто оснащается большими 18-дюймовыми колесными дисками, полностью светодиодным освещением, парктрониками по кругу и камерой заднего вида. Кроме того, в череде электронных помощников появилась система, удерживающая автомобиль в выбранной полосе движения.
За дополнительные деньги премиальную «четырехдверку» можно укомплектовать продвинутым информационно-развлекательным комплексом Touch Pro Duo, унаследованным от кроссовера I-Pace, виртуальной «приборкой» и цифровым зеркаломв салоне, куда выводится картинка с задней камеры.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», моторная гамма новинки «осиротела», лишившись мощного 380-сильного V6. В арсенале авто остался двухлитровый бензиновый мотор с двумя вариантами мощностей — 249 и 300 л. с., а также дизель, выдающий до 180 «лошадей». Все движки агрегатируются в восьмискоростной АКП и полным приводом. В версии с двигателем на тяжелом топливе предложен также и привод на задние колеса.
Ценник на усовершенствованный XE стартует от 2 844 000 рублей. Правда, живьем седаны займут свое место в дилерских шоу-румах только осенью.