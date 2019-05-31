Популярность Rolls-Royce в России резко выросла

Всего за прошедший месяц на отечественном рынке «Роллс-Ройсы» разлетелись тиражом в 20 экземпляров. Причем с начала года россияне прикупили всего 24 таких авто. В апреле наибольшей популярностью пользовался кроссовер Rolls-Royce Cullinan, пришедшийся по вкусу 12 покупателям. Напомним, что модель приехала в РФ в декабре прошлого года.

На второй строчке этого рейтинга английской роскоши поселилось купе Wraith в количестве 6 единиц. Кроме собранной в ручную «двухдверки», в чарт попал еще седан Rolls-Royce Phantom с показателем в 2 машины.

Где же нашлось больше всего новоиспеченных владельцев таких машин? Традиционно местом скопления шикарных автомобилей стала Белокаменная (14 экземпляров). По данным агентства «Автостат», еще два авто прописалось в Подмосковье, и четыре разошлись по одному в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Камчатке и в Приморском регионе.

Кстати, продажи Lamborghini, как уже писал портал «АвтоВзгляд», тоже выросли, да не просто, а в три раза, где локомотивом стал кроссовер Urus. Стоит отметить, что все это на фоне общего падения российского рынка.