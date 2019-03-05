Чем 25 раз поразит новый Rolls-Royce Phantom

Блистательный седан создавали под впечатлением от высокотехнологичного космического детища британских инженеров — ракет Skylark. Интерьер авто выполнен с элементами из особенного сплава алюминия, нержавеющей стали и даже 24-каратного золота. Центром художественной композиции (именно так и можно назвать салон автомобиля) стал инкрустированный в шайбу регулировки громкости мультимедийной системы кусочек метеорита Муонионалуста. Его нашли еще в 1906 году в швейцарском Кируне.

Еще одна новинка — кроссовер Rolls-Royce Cullinan в версии от искусных умельцев подразделения Bespoke. Кузов автомобиля покрыт эмалью золотистого оттенка Petra Gold с декоративной голубой линией.