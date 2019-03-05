Чем 25 раз поразит новый Rolls-Royce Phantom

Фото: Rolls-Royce
Для Женевского автосалона британцы из Rolls-Royce постарались привезти исключительные автомобили даже по меркам роскошного бренда. Звездой стенда стал Rolls-Royce Phantom Tranquillity, вышедший всего в 25 экземплярах.
Светлана Ермолаева

Блистательный седан создавали под впечатлением от высокотехнологичного космического детища британских инженеров — ракет Skylark. Интерьер авто выполнен с элементами из особенного сплава алюминия, нержавеющей стали и даже 24-каратного золота. Центром художественной композиции (именно так и можно назвать салон автомобиля) стал инкрустированный в шайбу регулировки громкости мультимедийной системы кусочек метеорита Муонионалуста. Его нашли еще в 1906 году в швейцарском Кируне.

Еще одна новинка — кроссовер Rolls-Royce Cullinan в версии от искусных умельцев подразделения Bespoke. Кузов автомобиля покрыт эмалью золотистого оттенка Petra Gold с декоративной голубой линией.

На фото Rolls-Royce Phantom Tranquillity

Эти цвета гармонично дополняют кожаная отделка салона и вставки из орехового дерева. Основная изюминка новинки — съемный модуль для роскошных пикников с посудой и барным набором.

Кроме того, бренд привез Rolls-Royce Dawn с сапфировым цветом кузова с мерцающим эффектом, с серыми кожаными креслами и декоративными панелями в салоне из древесины грецкого ореха. А также темно-серый лимузин Ghost и ярко-голубое купе Wraith в версии Black Badge.

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5 марта 2019
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