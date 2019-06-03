У АВТОВАЗа новые владельцы: FIAT Chrysler действительно сливается с Renault

Учитывая наработки участников сделки, можно сказать, что новый автомонстр может реально стать мировым лидером в сегментах электромобилей, п внедорожников, пикапов и легких коммерческих автомобилей, а его дополнительная прогнозируемая годовая выгода составит свыше 5 млрд. евро. При этом французы укрепят свои позиции в Северной и Латинской Америке, а итало-американцы на рынках Европы, России, Африки и Ближнего Востока.

Любопытно, что в результате этого мега-слияния стороны не планируют закрывать где-либо свои заводы. Глобализация выразится в капиталосберегающих инвестициях в общие глобальные платформы, конструкции, силовые агрегаты и технологии. То есть теоретически можно предположить, что и отечественному АВТОВАЗу, более чем на 50% принадлежащему Renault, что-то — в смысле технологий и вложений — что-то, да перепадет.

По крайней мере, FCA в своем релизе об объединении прямо пишет, что 'благодаря объединению будет создан портфель брендов, который обеспечит охват рынка с присутствием в ключевых сегментах — от премиум-брендов, таких как Maserati и Alfa Romeo, до общедоступных — Dacia и LADA.

Однако, несмотря на столь радужные перспективы, FIAT Chrysler подчеркивает: никаких гарантий, что сделка состоится, нет, и предлагаемое объединение будет зависеть от условий ее закрытия, включая одобрение со стороны акционеров каждой компании.

Мы же напомним, что на сегодняшний день концерн FCA выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep, FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT и Maserati. Renault в свою очередь контролирует Samsung Motors, Dacia, Nissan Motor[, АВТОВАЗ, имеет свои доли в компаниях Daimler и Volvo.