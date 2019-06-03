В зоне риска: какие водители больше всех рискуют быть остановленными инспектором ГИБДД

Инспектора, как мотыльки на свет, реагируют на битые и треснутые стекла, сломанную оптику, номера не по ГОСТ или их полное отсутствие, вызывающий цвет кузова и даже грязные колеса. Пристальное внимание у инспектора ГИБДД вызовут и сломанная решетка радиатора, и помятые бампер и капот, и отсутствие боковых зеркал — вдруг вы кого-то сбили и скрылись с места преступления. Также вызовут вопросы наличие обвеса, который, как правило, может быть не зарегистрирован согласно букве закона, тонировка и грязный автомобиль, особенно в летний период.

Впрочем, инспектора обращают внимание не только на внешний вид транспортного средства, но и на водителя. Солнцезащитные очки, например, могут скрывать алкогольную или наркотическую красноту глаз. Жующие жвачку граждане также попадают под подозрение, равно, как и те, чьи окна запотели или наоборот открыты — возможно, для проветривания алкогольного «запашка». Красное лицо так же может свидетельствовать о бурной вечеринке накануне.