В зоне риска: какие водители больше всех рискуют быть остановленными инспектором ГИБДД

Согласитесь, делая изо дня в день одно и то же, можно сильно преуспеть в любом начинании. Вот и гаишники поднаторели в своей профессии, научившись сходу определять потенциального нарушителя, лишь мельком взглянув на авто. Видели, как ловко они орудуют палочкой в потоке, останавливая водителей, явно не по принципу «всех подряд». Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие автомобили и их владельцы привлекают внимание служителей закона в первую очередь.
Инспектора, как мотыльки на свет, реагируют на битые и треснутые стекла, сломанную оптику, номера не по ГОСТ или их полное отсутствие, вызывающий цвет кузова и даже грязные колеса. Пристальное внимание у инспектора ГИБДД вызовут и сломанная решетка радиатора, и помятые бампер и капот, и отсутствие боковых зеркал — вдруг вы кого-то сбили и скрылись с места преступления. Также вызовут вопросы наличие обвеса, который, как правило, может быть не зарегистрирован согласно букве закона, тонировка и грязный автомобиль, особенно в летний период.
Впрочем, инспектора обращают внимание не только на внешний вид транспортного средства, но и на водителя. Солнцезащитные очки, например, могут скрывать алкогольную или наркотическую красноту глаз. Жующие жвачку граждане также попадают под подозрение, равно, как и те, чьи окна запотели или наоборот открыты — возможно, для проветривания алкогольного «запашка». Красное лицо так же может свидетельствовать о бурной вечеринке накануне.
Так же придорожные полицейские оценивают и манеру вождения. Если автомобиль едет неадекватно (например, строго по прямой, не объезжая ямы; слишком медленно или слишком быстро; играет в шашки на дороге и прячется за другие машины), значит это потенциальный «клиент», требующий более тщательной проверки.
Ну и, конечно же, под особым вниманием нарушители. Развернулись в неположенном месте, остановились не там, где разрешено, проскочили на красный сигнал светофора, превысили скорость — добро пожаловать в автомобиль ГИБДД для составления протокола.
Если перевозите детей, не забывайте о детских креслах. Завидев маленьких пассажиров, гаишники обязательно остановят, чтобы проверить наличие оборудования для их перевозки.