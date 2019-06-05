Немцы представили новый Audi A6 Allroad

В базовом положении клиренс нового универсала составляет скромные 139 мм. В режиме Offroad, который включается на скоростях до 80 км в час, кузов поднимается на 30 мм — до 169 мм. Максимальные 184 мм доступны в положении загрузки, но только на скорости не более 35 км в час. Если разогаться быстрее 120 км в час, то дорожный просвет автоматически уменьшится до 124 мм.

Силовая линейка нового Audi A6 Allroad включает три 3-литровых турбодизеля V6 с разной степенью мощности: 231 л. с. (500 Нм), 286 л. с. (620 Нм) и 349 л. с. (700 Нм).

Все варианты по умолчанию работают с системой mild hybrid — «мягкий гибрид» со стартер-генератором и 48-вольтовой литий-ионной батареей. В качестве коробки передач предлагается восьмиступенчатый «автомат» Tiptronic.

В станадртную комплектацию Audi A6 Allroad входит система постоянного полного привода с самоблокирующимся центральным дифференциалом. За доплату доступен активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

В Европе модель поступит в продажу уже в июне по стартовой цене 61 500 евро (около 4, 5 миллионов рублей. Когда универсал смогут купить россияне пока неизвестно.