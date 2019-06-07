«Горячий» Jaguar XE SV Project 8 приспособили для гражданских дорог

Британцы представили Jaguar XE SV Project 8, ставший одним из рекордсменов по скорости на Северной петле Нюрбургринга, в 2017 году: седан с 600-сильным мотором и полным приводом, разменивающий первую сотню за 3,7 с. Помимо прочего, авто оснастили антикрылом из карбона, создающим более 122 кг прижимной силы при скорости в 300 км/ч. Кстати, максимальная скорость автомобиля — 322 км/ч.

XE SV Project 8 Touring выглядит скромнее, но это только видимость: инженеры создали так называемый слипер — автомобиль без ярких отличий, скрывающий под капотом выдающиеся способности. «Четырехдверка» сохранила тот же пятилитровый V8, агрегатированный с восьмискоростным «автоматом», и взрывной характер. Но регулируемое антикрыло заменил небольшой интегрированный в крышку багажника спойлер, а на кузове нет никаких отличительных логотипов и надписей. Да, максимальная скорость ограничена 300 км/ч.

Авто будет предложено в четырех цветах кузова — на выбор: сочном синем Velocity Blue, апельсиново-оранжевом Valencia Orange, благородном сером Corris Grey Satin и зеленом British Racing Green. Всего соберут 15 экземпляров. Ценник на новинку не уточняется.