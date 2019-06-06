Впереди чадит грузовик. Как не надышаться гарью

Коптящий грузовик не только портит воздух. Это еще и потенциальная опасность на дороге. Ведь из-за черного густого дыма не видно, что происходит впереди, да и на встречной полосе тоже. Понятное дело, водитель легковушки, который едет за такой фурой, стремится как можно скорее ее обогнать. Человека можно понять: дышать гарью — дело неприятное. Но вот беда — обзор ограничен. Если во время начала маневра навстречу будет ехать другой автомобиль — это чревато аварией. Разумнее переждать, но как тогда дышать?

Открыть боковое окно, даже заранее, — не лучшая идея. Вонь моментально попадет в салон. А если, скажем, пассажир у вас аллергик, он будет далеко не в восторге от того, что с воздухом в салон попадет пыль и пыльца растений. Лучше уж нажать кнопку рециркуляции воздуха. Этот режим предотвращает поступление воздуха с улицы вместе с дорожной пылью и выхлопными газами. Незаменимое средство от чадящего грузовика.

Но эффективность рециркуляции напрямую зависит от качества салонного фильтра в вашей машине. Если он дешевый, запах грузовика «эпохи застоя» вы ощутите всем объемом легких. А вот если фильтр гипоаллергенный, который стоит намного дороже обычного, тогда можете ничего не почувствовать. У таких «гаджетов» особая бумага со специальной пропиткой. Она улавливает аллергены (например пыльцу) летящую с улицы. Так же эффективно задерживает и выхлопные газы.

Кстати, режим рециркуляции можно эффективно применять и для быстрого охлаждения салона летом или для обогрева зимой. Но учтите, что если рециркуляция у вас включена долгое время, стекла могут запотеть. Так что лучше пользоваться этим режимом когда кондиционер включен.