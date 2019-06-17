Обнаружен опасный дефект в автомобилях Chrysler

Под отзыв попали 45 эксземпляров Chrysler Pacifica, проданных с декабря 2017 года. Специалисты бренда обнаружили, что при сборке было использовано не то крепление правой нижней шаровой опоры в передней подвеске. Стоит отметить, что подобный брак может вылиться в повреждение подвески и потерю управления над авто.

Российские представители марки в ближайшее время сообщат владельцам дефектных машин о проблеме письменно или по телефону. Но дабы не ждать этого, можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный вэн под отзыв. Для чего нужно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» в разделе «Документы» список VIN машин с браком. При совпадении идентификационного номера из ПТС с одним из перечня, необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.

Между тем, о добровольном отзыве американского минивэна сообщается довольно часто. Так, в феврале текущего года в автосервисы уже приглашали владельцев 58-ми Pacifica из-за проблем с АКП.