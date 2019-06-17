Три самые убойные «подставы» ДПС для водителей-отпускников

В летний сезон далеко не все автопутешественники России «ломятся» к Черному морю. Многие из них отправляются отдыхать в совершенно иные регионы. Отпускников на дорогах нашей необъятной с нетерпением поджидают местные придорожные полицейские, не без оснований считающие «чужаков» легкой добычей.
Один из самых примитивных, но практически безотказных способов «развода на деньги» водителя-отдыхающего заключается в следующем. Машина ДПС с камерой ставиться после небольшого изгиба асфальта дороги, заслоняющего сплошную осевую разметку.
По это причине на электронной «картинке» комплекса автоматической фиксации оказывается, что все машины на этом участке идут по встречной полосе. При том, что на самом деле ни одна из них ПДД не нарушает.
Гаишникам, организовавшим такую «ловушку», остается лишь «тормозить» приглянувшиеся авто, показывать водителю фотографию «нарушения» и запугивать неизбежным лишением прав в суде. Кто-то предпочитает платить «хитрецам» из ГИБДД, а кто-то отказывается, ссылаясь на наличие имеющейся у него записи видеорегистратора. Последних чаще всего очень быстро отпускают.
Еще более нервными и выматывающими для человека, едущего в отпуск, остаются провокации нечистоплотных сотрудников ДПС, связанные с алкоголем или наркотиками. Сценарий их отработан и непробиваем.
Остановка в поле или на стационарном посту, за которой следует предложение пройти медосвидетельствование. В ходе него гаишники пытаются незаметно подсунуть водителю заранее вскрытый и обработанный спиртом мундштук для «продувки» на алкоголь или «баночку» с загодя подлитыми каплями настойки конопли — для теста мочи на наркотики. И абсолютно трезвый человек оказывается вдруг пьяным или одурманенным.
В обоих случаях все общение с сотрудниками и происходящее вообще следует снимать на видео. Причем это должен делать не только сам водитель, но и все, кто едет с ним в машине. Повышенное количество неконтролируемых средств видеофиксации вокруг обычно сильно нервирует мошенников в погонах и они предпочитают поскорее избавиться от «съемочной группы», перейдя к более беззащитной жертве.
Еще одна ловушка рассчитана на юридически неграмотного водителя. Поэтому в качестве «клиентов» чаще всего выбирают женщин и пожилых драйверов. «Развод» таков.
Экипаж ДПС на трассе останавливает машину под предлогом, что она двигалась по левой полосе при свободной правой. Или за превышение скорости — на 20—40 км/ч. Нарушения совершенно незначительные и на лишенческую статью никак не тянут. Однако если за водителем числятся хоть какие-либо «подвиги» (это инспектор легко проверяет по базе штрафов), «рулевого» начинают «грузить», что он совершил повторное нарушение ПДД и за это ему грозит неминуемое лишение водительского удостоверения. По сути — тупо берут на испуг.
С намеками, что ситуацию можно разрешить неформальными методами. При том, что по закону расстаться с в/у можно исключительно за повторное превышение скорости больше чем на 60 км/ч, проезд перекрестка «на красный» или выезд на «встречку».