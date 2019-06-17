Три самые убойные «подставы» ДПС для водителей-отпускников

Один из самых примитивных, но практически безотказных способов «развода на деньги» водителя-отдыхающего заключается в следующем. Машина ДПС с камерой ставиться после небольшого изгиба асфальта дороги, заслоняющего сплошную осевую разметку.

По это причине на электронной «картинке» комплекса автоматической фиксации оказывается, что все машины на этом участке идут по встречной полосе. При том, что на самом деле ни одна из них ПДД не нарушает.

Гаишникам, организовавшим такую «ловушку», остается лишь «тормозить» приглянувшиеся авто, показывать водителю фотографию «нарушения» и запугивать неизбежным лишением прав в суде. Кто-то предпочитает платить «хитрецам» из ГИБДД, а кто-то отказывается, ссылаясь на наличие имеющейся у него записи видеорегистратора. Последних чаще всего очень быстро отпускают.