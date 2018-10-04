Тест-драйв Chrysler Pacifica: стремительный утюг

К сожалению, да: Chrysler Pacifica сейчас на нашем рынке в своем сегменте остался в одиночестве. Можно, конечно, притянуть «за уши» VW Multivan или даже Hyundai H1. Но такой ход можно квалифицировать либо как откровенное лукавство, либо как смелую попытку «натянуть сову на глобус».

Американский тип большого минивена сравнивать с европейскими и азиатскими «кубическими» аналогами, как минимум, не вполне корректно. Не менее мощная «натяжка» требуется для сравнения Pacifica, например, с Citroёn C4 Picasso. Француз, как ни крути, представляется машиной более мелкого класса — почти 20-сантиметровая разница в длине колесной базы тому доказательство.

Вот и выходит, что Pacifica в России — единственная модель Chrysler, и одновременно единственный авто такого класса — исключительно для нашего рынка, разумеется.

Дизайн у машины традиционен для своего сегмента: зубилоподобная «морда» с классическим бензиновым V6 под капотом, за которой тянется пятиметровый вагонообразный кузов. Концепция — точь-в-точь, как у локомотивного вагона скоростного «Сапсана».

Забегая немного вперед заметим, что внешность Chrysler Pacifica полностью соответствует его внутреннему содержанию, предназначению и повадкам на дороге. Машина идеально приспособлена доставлять своих седоков на большие расстояния с максимально возможным комфортом.