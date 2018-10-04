Тест-драйв Chrysler Pacifica: стремительный утюг

Классическая фраза «узок их круг» просто идеально описывает нынешнюю ситуацию с «американцами» в нашей стране. Кое-какие Jeep да Cadillac с остатками Chevrolet только и присутствуют. А Chrysler — вообще с одной единственной Pacifica. Эта машина уникальна для нашего рынка — прямых конкурентов в России у нее практически нет.
Алексей Батушенко

К сожалению, да: Chrysler Pacifica сейчас на нашем рынке в своем сегменте остался в одиночестве. Можно, конечно, притянуть «за уши» VW Multivan или даже Hyundai H1. Но такой ход можно квалифицировать либо как откровенное лукавство, либо как смелую попытку «натянуть сову на глобус».

Американский тип большого минивена сравнивать с европейскими и азиатскими «кубическими» аналогами, как минимум, не вполне корректно. Не менее мощная «натяжка» требуется для сравнения Pacifica, например, с Citroёn C4 Picasso. Француз, как ни крути, представляется машиной более мелкого класса — почти 20-сантиметровая разница в длине колесной базы тому доказательство.

Вот и выходит, что Pacifica в России — единственная модель Chrysler, и одновременно единственный авто такого класса — исключительно для нашего рынка, разумеется.

Дизайн у машины традиционен для своего сегмента: зубилоподобная «морда» с классическим бензиновым V6 под капотом, за которой тянется пятиметровый вагонообразный кузов. Концепция — точь-в-точь, как у локомотивного вагона скоростного «Сапсана».

Забегая немного вперед заметим, что внешность Chrysler Pacifica полностью соответствует его внутреннему содержанию, предназначению и повадкам на дороге. Машина идеально приспособлена доставлять своих седоков на большие расстояния с максимально возможным комфортом.

Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в его салоне, — отсутствие почти что священного атрибута выходца с американского рынка — «кочерги» переключателя режимов АКП на рулевой колонке. Ее заменил диск-«крутилка» под правой рукой водителя на центральной консоли — в непосредственной близости от кнопки запуска мотора.

Кстати говоря, оформление приборной панели, стиль «картинок» на тачскрине монитора мультимедиа в центральной консоли, характер проработки «вращалок-нажималок» системы климат-контроля и прочего — все тут выглядит вполне по-европейски, без малейшего намека на «староамериканскую» простоватость и пренебрежение к деталям дизайна. Все очень культурно, функционально и богато. Почти как в каком-нибудь авто из премиум-сегмента. Да и цена, надо сказать, у Pacifica вполне премиальная — 4 млн. рублей!

Этот вэн дальнего следования «нафарширован», особенно по американским меркам, просто под завязку. «Стеклянная» крыша с люком, видеокамеры по кругу, электропривод задней двери, электроприводы сдвижных дверей пассажиров второго ряда — все как положено.

Чего сложно встретить даже на самом премиальном премиуме, так это не просто электропривод регулировки третьего ряда пассажирских сидений, а возможность нажатием кнопки сложить их в ровный пол или наоборот — поднять их оттуда.

Точно такой же фокус, кстати, — то есть полная уборка в специальную нишу в полу, — возможен и с обоими креслами и второго ряда. В таком варианте грузовые возможности Pacifica становятся уж совсем неприличными — почти 4 кубометра свободного места!

Автор этих строк воспользовался педвернувшимся под руку Chrysler и перевез на нем на зимнее хранение свой горный велосипед. В Pacifica для этого не пришлось даже складывать пассажирские сиденья второго ряда — просто закатил байк в багажник и дело с концом!

Чтобы закончить, наконец, с прелестями салона этого «американца», нельзя не упомянуть складные мониторы в спинках передних сидений. Очень полезная штука, как оказалось. Младший отпрыск, в частности, с помощью одного из этих тачскринов открыл для себя шашки — они там оказались в числе предустановленных игр. Настолько ему полюбилась эта забава, что парень потребовал потом установить ее и на свой домашний планшет! А в дороге ребенок рубился с компьютером так азартно, что отказывался даже от просмотра мультиков — благо к каждому монитору можно подключить какой-нибудь носитель через USB- или HDMI-разъемы. В общем, детей в дальней дороге тут есть чем занять.

Ведь именно под дальние путешествия Chrysler Pacifica и заточен. Для города машина несколько великовата. Причем, исключительно с точки зрения поиска места для парковки — как для какого-нибудь Mercedes S-класса. А в пробке маневрировать или по двору, плотно заставленному автомобилями, пробираться — без особых проблем. Если, конечно, не впервые в жизни за руль сел.

Особенности управления большой машиной в плотном городском потоке практически полностью нивелируются высокой «минивэнистой» посадкой водителя и, что самое главное, очень приличными динамическими характеристиками модели.

Бензиновый трехлитровый V6 мощностью 279 л. с. и 9-ступенчатая АКП в сумме дают 7,9 секунд «до сотни». Мало какая из массовых легковушек может сейчас похвастать подобным разгоном! Изрядная «мощща», которую ты держишь под подошвой правой ноги, позволяет и ускориться со светофора, и быстренько «впрыгнуть» в открывшийся просвет в ряду, и разогнаться на вылетной магистрали.

Именно тут, на скоростной трассе, Pacifica раскрывается полностью. Тяжелая машина, длинная колесная база, непробиваемая подвеска, мощный мотор — что еще нужно, чтобы отправиться «на дальняк»?

На шоссе машина просто великолепна, стоит в полосе непоколебимо и надежно, словно чугунный утюг. Даже не хочется порой включать круиз-контроль, — настолько приятно управлять этим «крейсером» на скоростях около 130 км/ч! Выбоины, волны асфальта, колеи — Pacifica это все мало волнует. Ну, и обитателей ее салона — соответственно. На больших скоростях они, пожалуй, могут лишь немного попенять на шум от колесных арок.

Зато звукоизоляция моторного отсека тут на высшем уровне. Если б не заметный гул от колес, вполне можно было бы представить, что мчишься по скоростной трассе не на авто, а сидишь в кресле машиниста какого-нибудь «Сапсана»…

превышение скорости, трасса
4 октября 2018
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