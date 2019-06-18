Немцы представили новые Porsche 718 Cayman GT4 и 718 Spyder

Сердце новых Porsche 718 Cayman GT4 и 718 Spyder — 420-сильный «атмосферник» объемом 4 л, агрегатированный с шестискоростной «механикой». Этот мотор того же семейства, что и у модели 911 Carrera.

Движок может похвастать адаптивной системой отключения цилиндров: при небольших нагрузках впрыск в одном из двух рядов цилиндров на время прекращается, экономя топливо. Рывок с места до первой сотни оба суперкара делают за 4,4 секунды. Максимальная скорость купе — 304 км/ч, а родстер способен разогнаться до 301 км/ч.

Оба авто укомплектовали усовершенствованной «аэродинамикой», а 718 Spyder (в отличие от GT4) получил еще и задний спойлер, выдвигающийся автоматически, если скорость переваливает за 120 км/ч.

И Porsche 718 Cayman GT4 и 718 Spyder — уже доступны для предварительного заказа. Правда, состоятельным российским потребителям предлагают только 718 Cayman GT4 с ценником в 6 897 000 рублей, а модель 718 Boxster Spyder на отечественном рынке пока представлена не будет.