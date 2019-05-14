Самый старый Porsche выставлен на торги

Porsche Type 64 собрали в 1939 году специально для участия в 1500-километровой гонке того же года Берлин — Рим, которая так и не состоялась. Соревнованию помешала начавшаяся Вторая мировая война.

Автомобиль был разработан по заказу компании Volkswagen на базе только-только появившегося в продаже «Жука» (VW Kafer), называвшегося тогда KdF-Wagen. Всего создали три экземпляра. Автомобили должны были стать своеобразной рекламой гражданской новинки.

Гоночные авто уноследовали силовую и ходовую составляющие от своего серийного прототипа, но получили совершенно иной кузов из авиационного алюминия. Причем мотор форсировали с 24 до 32 л. с. В последствии, когда война была официально объявлена, один уже законченный образец стал собственностью немецких военных, а оставшиеся экземпляры были доработаны позднее и остались в семье Порше. Войну пережила лишь третья по счету машина.

Напомним, что недавно на другом крупном аукционе, развернувшемся в виртуальном пространстве — eBay — выставили копию лимузина, где погиб от пули в 1963 году 35-й президент США Джон Кеннеди.