В России отзывают сразу три модели Skoda

Под отзыв попадают 24 машины Skoda Octavia, Superb и Kodiaq, проданные в течение 2018-го и 2019-го годов. Причина — дефектный айрбэг, недостаточно быстро надувающийся в случае срабатывания. Чтобы решить проблему, необходимо заменить подушку на кондиционную.

Российские представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев неисправных машин о недочете. Но есть смысл самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, заглянув на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы». Там в общем доступе есть список VIN неисправных авто.

Если идентификационный номер из ПТС совпал с одним из перечня, стоит, не откладывая в долгий ящик, связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Комплектующие и работы, связанные с этой проблемой, производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что в феврале 2019 года компания Skoda инициировала другую отзывную кампанию с участием Octavia, отданных в руки покупателей в 2002—2003 годах, из-за травмоопасных подушек безопасности.