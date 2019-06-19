Тест-драйв обновленного Skoda Kodiaq: оттоптаться на паркете

Но начну с того, что так называемые спецверсии — это вишенка на торте. Основное же блюдо — рестайлинг популярного кроссовера (к слову сказать, в 2018 году он замкнул список 10 самых продаваемых в столичном регионе SUV). От меня вы точно не услышите, что «Кодиаки» образца 2017—2018 модельного года выглядят как-то убого. Напротив, стильные линии и правильные пропорции кузова смотрятся и по сей день актуально. Однако штрихи, добавленные дизайнерами в облик авто в 2019 году, внешщне сделали его более стремительным, более дерзким — почти агрессивным.

Встречаем по одежке

Платформа, на которой построен наш герой, осталась прежней. Вместе с тем, обновленная версия выглядит более спортивной, в то время как предшествующая редакция скорее давала понять, что это до мозга костей семейный автомобиль.

Визуальное перерождение машины случилось за счет всевозможных декоративных элементов, подчас нарочито контрастных. Например, зауженная оптика головного света находится в своеобразном противостоянии с крупной радиаторной решеткой. А довольно массивная крышка багажника (кстати, она с электроприводом на всех спецверсиях) не кажется большой, потому как ее «разбили» на три самодостаточные части. Кроме того, над задним стеклом появился небольшой козырек-спойлер, придающий филейной части машины завершенный вид.