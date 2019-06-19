Тест-драйв обновленного Skoda Kodiaq: оттоптаться на паркете

Фото avtovzglyad.ru
Основная битва за доли российского рынка между автопроизводителями развернулась в сегменте SUV. Оно и понятно: спрос на «паркетники» только растет. А потому в погоне за потенциальными клиентами концерны идут на откровенные безумства. К примеру, чешская Skoda, начала продажи спецверсий своего Kodiaq, нафаршировав их такими опциями, о которых покупатели бюджетных авто и мечтать не могли. Каими, выяснил портал «Автовзгляд» на премьерном тесте новинок.
Дмитрий Зленко

Но начну с того, что так называемые спецверсии — это вишенка на торте. Основное же блюдо — рестайлинг популярного кроссовера (к слову сказать, в 2018 году он замкнул список 10 самых продаваемых в столичном регионе SUV). От меня вы точно не услышите, что «Кодиаки» образца 2017—2018 модельного года выглядят как-то убого. Напротив, стильные линии и правильные пропорции кузова смотрятся и по сей день актуально. Однако штрихи, добавленные дизайнерами в облик авто в 2019 году, внешщне сделали его более стремительным, более дерзким — почти агрессивным.

Встречаем по одежке

Платформа, на которой построен наш герой, осталась прежней. Вместе с тем, обновленная версия выглядит более спортивной, в то время как предшествующая редакция скорее давала понять, что это до мозга костей семейный автомобиль.

Визуальное перерождение машины случилось за счет всевозможных декоративных элементов, подчас нарочито контрастных. Например, зауженная оптика головного света находится в своеобразном противостоянии с крупной радиаторной решеткой. А довольно массивная крышка багажника (кстати, она с электроприводом на всех спецверсиях) не кажется большой, потому как ее «разбили» на три самодостаточные части. Кроме того, над задним стеклом появился небольшой козырек-спойлер, придающий филейной части машины завершенный вид.

Фото avtovzglyad.ru

В профиль Kodiaq смотрится грациозно: острые ступеньки, переходящие в плавные линии не вызывают отторжения. Улавливается в чертах что-то от Audi Q7, хотя — понятное дело — «Кодиак» меньше, но в целом внешность вполне интересная. Причем, в зависимости от комплектации машины, облик и содержательная часть авто меняются. Так, в модельной линейке чешского кроссовера имеются версии Sportline, Hockey Edition, Scout и Laurin&Klement, каждую из которых у вашего корреспондента была возможность опробовать в деле.

О спорт, ты жизнь

Лично мне наиболее симпатичной показалась спортивная ипостась «чеха». Соглашусь с прагматиками, что на вторичном рынке автомобили красного цвета продаются с большим трудом, но, черт возьми, этот красный наряд настолько «Шкоде» к лицу, что о возможных проблемах с последующей продажей просто забываешь. Версия Sportline в базовой комплектации идет с 19-дюймовыми «тапочками», однако опционально можно переобуться в 20 размер, что, несомненно, добавит машине гоночной брутальности.

Визуальная спортивность автомобиля достигается за счет пластикового обвеса и контрастной комбинации цветов. Так, накладки на переднем бампере, радиаторная решетка, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стекол окрашены в черный цвет. Вроде ничего особенного, но смотрится бомбически. В салоне так же сплошные намеки на спортивный характер. Например, накладки на педали — из нержавейки. А кокпит отделан искусственной замшей черного цвета с серебристой декоративной строчкой. Выглядит очень круто, но главное, что сидушки удобны, да еще с отменной боковой поддержкой.

Фото avtovzglyad.ru

Серебристую строчку в «Спортлайне» мы встретим не только на сиденьях, но и в отделке руля и рукоятки КП. Как и положено a-la спорткару, переключать передачи, переведя коробку DSG на ручное управление, можно подрулевыми лепестками. Атмосферу спортивности в салоне подчеркивают и другие детали базового оснащения: светодиодная фоновая подсветка, способная менять свою гамму в пределах 10 цветов; приборная панель и дверные вставки из «спорткаровского» углепластика.

Теперь о ездовых характеристиках Sportline. Версия укомплектована двумя моторами на выбор — либо 2-литровым бензиновым турбоагрегатом, мощностью 180 л. с., либо турбированным 2-литровым 150-сильным дизелем. Что один, что второй работают в связке с роботом DSG. Благодаря настройкам, спортивная версия автомобиля наваливает лучше всего, потому как отклик на газ в других комплектациях меня немного разочаровал. Но об этом чуть ниже.

Шайбу! Шайбу!

Специально для российских поклонников хоккея Skoda выпустила версию Hockey Edition. Внешне она от базовой версии отличается не сильно. Выдают, пожалуй, наклейки на кузове с характерной надписью, да декоративные накладки на порогах. Основные преимущества серии спрятаны внутри.

В частности, наружные зеркала не только складываются при нажатии на кнопочку, но и автоматически затемняются, когда в них бликует солнце или кто-то слепит сзади. Есть так же камера заднего вида. Причем, с функцией омывания (форсунка под давлением льет на нее незамерзайку, очищая от грязи). В перечень оснащения вошли такие удобные опции, как электропривод крышки багажника, светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов.

Фото avtovzglyad.ru

В оформлении салона «хоккейного» авто используются стильные декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи. Škoda Kodiaq Hockey Edition, побывавшая у нас на тесте, была оснащена 150-силной бензиновой установкой с турбиной. Положа руку на сердце скажу, что взрывным характером автомобиль похвастать не может, и при дерзких маневра рассчитывать на динамичное ускорение, увы, не стоит.

Удлинители для скаута

Внедорожная версия под названием Scout длиннее своих собратьев почти на сантиметр (о таких цифрах смешно говорить, но все же). Увеличение габаритов, пусть и на величину статистической погрешности, достигнуто за счет мощных передних и задних спойлеров, которые, по задумке дизайнеров, должны подчеркнуть сильный характер автомобиля. А 19-дюймовые диски цвета антрацит, разработанные специально для Škoda Kodiaq Scout, завершают харизматичный образ «вездехода».

В стоке тут уже установлена функция оff-road, позволяющая нажатием кнопки изменять работу электронных систем ходовой части, что повышает шансы преодолеть бездорожье. Кроме того, присутствует система выбора режима движения Driving Mode Select (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), дающая возможность влиять на работу двигателя, автоматической трансмиссии и усилителя руля, адаптируя эти узлы под конкретные дорожные условия или пожелания рулевого.

Фото avtovzglyad.ru

Салон Kodiaq Scout выглядит добротно. Во-первых, благодаря обшивке сидений алькантарой, которая так же присутствует в отделке внутренней части дверей. Во-вторых, «деревянным» вставкам на торпедо и дверях. На педалях мы увидим накладки из нержавейки, точно такие же как и в версии Sportline. А поскольку Scout позиционируется как внедорожная версия, его днище оберегает железная защита. Что касательно линейки моторов, то тут аналогичный «Спортлайну» ассортимент.

Премиум для народа

И вот мы дошли до самой «жирной» версии обновленного Kodiaq — Laurin&Klement (она названа в честь отцов-основателей компании «Шкода» Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента). Кстати, не спроста именно топовый вариант «Кодиака» получил имена создателей.

Дело в том, что оба чеха, создавая свое детище, руководствовались принципом: «Только лучшее подходит нашим клиентам». И впрямь, находясь внутри автомобиля, в каждой детали чувствуется премиальность. Салон отделан натуральной кожей и декорирован панелями черного цвета под рояльным лакм. Да, заляпать пальцами эти вставки, как делать нечего, но когда они до блеска натерты… Ух, смотрятся на миллион!

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, версия оснащена полностью светодиодной оптикой головного света; прогрессивным усилителем руля, способным изменять передаточное отношение, что помогает при маневрировании на парковке и прохождении поворотов; серебристыми матовыми рейлингами на крыше и еще добрым десятком примочек, включая камеру кругового обзора и аудиосистему от Canton с десятью колонками суммарной мощностью 550 Ватт. Находясь в Kodiaq Laurin&Klement складывается полное ощущение, что ты за рулем автомобиля на пару классов выше.

А теперь о главном

Побывав за рулем каждой из машин, говоря откровенно, особой разницы в плане управляемости, динамики разгона — если не брать в расчет Sportline с его 180-сильным мотором — и уровня комфорта я не ощутил. В остальном же представленные на тесте автомобили были плюс-минус равнозначно хороши.

Отменная шумоизоляция позволяет вести беседу, не надрывая голосовые связки, или слушать музыку с умеренной громкостью. Комфортные сиденья анатомически правильной формы располагают к длительному пребыванию за рулем, как и просторнейший салон (причем седоки заднего дивана могут путешествовать, закинув ногу на ногу). Подвеска тоже не вызвала никаких нареканий, и даже откровенно плохие участки дорог мы проезжали, не снижая скорости.

Фото avtovzglyad.ru

А уж что касается опций, то Skoda действительно напичкала свои обновленные «Кодиаки» крутым функционалом. Чего только стоит цифровая приборная панель, которую можно настроить под себя. Или адаптивный круиз контроль с функцией предотвращения столкновения, возможности которого специально тестировал, опасно сближаясь с впереди идущим авто. Умная электроника и близко не подпустила к его филейной части, сперва оповестив меня противным сигналом, а затем и вовсе самостоятельно врубив тормозную систему.

Короче говоря, даже несмотря на не слишком бодрые моторы (исключение, пожалуй, 180-сильный бензиновый движок), новинка 19-го года от Skoda не оставила после себя дурного послевкусия и у чехов однозначно есть все шансы укрепить свои позиции в «паркетном» сегменте.

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19 июня 2019
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