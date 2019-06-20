Автомошенники нашли очередной способ развода водителей на деньги

Фото ТриБолта
Только за последние пару месяцев портал «АвтоВзгляд» рассказал как минимум о пяти новых способах развода автовладельцев на деньги. Среди мошеннических схем — заблокированные злоумышленниками колеса машин на парковках; записочки с угрозой поцарапать транспортное средство; смс-оповещения о якобы имеющихся штрафах; махинации с номером телефона, оставленным водителем под «дворником», когда он блокирует выезд. И вот очередная попытка злодеев поставить на поток вымогательство у водителей их кровных…
Ефим Розкин

Но для начала скажем, что большинство видов обмана моторизованных граждан так и не встало на поток. И потому, что в каждой из них находился серьезный изъян, позволяющий гражданам успешно противостоять вымогательству; и потому, что они достаточно быстро получали широкую огласку, привлекая, в том числе, и внимание правоохранительных органов.

Надеемся, что та же участь постигнет и новый вид «развода» добропорядочных людей, поскольку о нем широко заговорили в соцсетях. В частности, о нем рассказали авторы канала «Триболта». Схема тут до безобразия проста — аферисты, по сути, рассчитывают на авось. Однако на мнительных, сомневающихся в себе индивидуумов она может сработать. Итак…

Однажды ничего не подозревающий автовладелец обнаруживает по «дворниками» своего авто послание, в котором утверждается, что он притер-поцарапал на парковке чей-то «пепелац» и скрылся с места ДТП. И теперь обязан связаться с пострадавшим и компенсировать ущерб. В противном случае материалы «дела» (якобы имеется запись видеорегистратора, где отчетливо виден и момент столкновения, и госномера виновника инцидента) отправятся в ГИБДД. В общем, не хотите лишиться «прав» на полтора года за оставление места аварии — ждем звонка. На первый взгляд — требование вполне логичное.

Фото ТриБолта

Другое дело, что «виновник», как правило, категорически отрицает факт столкновения, а действительно имеющиеся царапины на бампере (а у кого, скажите, их нет?) своей «ласточки» объясняет совершенно иными причинами — неудачно въезжал в гараж, невнимательно парковался у магазина и т. п.

При этом, как правило, определить свежесть повреждений, особенно если это пластиковая деталь, самостоятельно не представляется возможным — только с помощью специальной экспертизы, которая, кстати, выяснит и что за краска на бампере, и направление движения. Поэтому мошенники тупо ищут машины с легкими «травмами» и берут их владельцев на испуг (косвенное подтверждение тому — время получения письма, которое подкладывают аж через неделю-две после якобы имевшего место происшествия).

То есть надеются на то, что упоминание видеорегистратора произведет нужное действие и автолюбитель засомневается — может, действительно не заметил, что несколько дней назад слегка задел чужое авто, и в итоге заплатит. Тем более, что речь, скорее всего, пойдет о небольшой сумме.

Кстати сказать, в пользу «развода» говорит и тот факт, что «пострадавший» не вызвал ГИБДД на место инцидента и сам его покинул, то есть так же попадает под лишенческую статью. Но что делать в подобной ситуации? Да все до банальности просто.

Если вы уверены, что ничего подобного не совершали — по указанному номеру не звоните, злоумышленники вам все-равно ничего не предъявят. Более того — стоит заявить в полицию (но не в ГИБДД, учитывая невероятную коррумпированность многих сотрудников ведомства) о мошеннических действиях, чтобы обезопасить и себя, и других граждан от дальнейшего вымогательства.

Однако если есть хоть малейшие сомнения в своей правоте, с потерпевшим все-таки лучше связаться и в обязательном присутствии адвоката и обязательно под расписку компенсировать ущерб.

авария, ДТП, обман, мошенничество
20 июня 2019
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