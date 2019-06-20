Автомошенники нашли очередной способ развода водителей на деньги

Но для начала скажем, что большинство видов обмана моторизованных граждан так и не встало на поток. И потому, что в каждой из них находился серьезный изъян, позволяющий гражданам успешно противостоять вымогательству; и потому, что они достаточно быстро получали широкую огласку, привлекая, в том числе, и внимание правоохранительных органов.

Надеемся, что та же участь постигнет и новый вид «развода» добропорядочных людей, поскольку о нем широко заговорили в соцсетях. В частности, о нем рассказали авторы канала «Триболта». Схема тут до безобразия проста — аферисты, по сути, рассчитывают на авось. Однако на мнительных, сомневающихся в себе индивидуумов она может сработать. Итак…

Однажды ничего не подозревающий автовладелец обнаруживает по «дворниками» своего авто послание, в котором утверждается, что он притер-поцарапал на парковке чей-то «пепелац» и скрылся с места ДТП. И теперь обязан связаться с пострадавшим и компенсировать ущерб. В противном случае материалы «дела» (якобы имеется запись видеорегистратора, где отчетливо виден и момент столкновения, и госномера виновника инцидента) отправятся в ГИБДД. В общем, не хотите лишиться «прав» на полтора года за оставление места аварии — ждем звонка. На первый взгляд — требование вполне логичное.