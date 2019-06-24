В России подорожали две модели Mercedes-Benz

Теперь же штутгартцы переоценили еще две — седан C-класса и внедорожник G-класса. Премиальная «четырехдверка» подорожала на 30 000 рублей. Отныне авто в базовой версии с 1,5-литровой «четверкой» под капотом мощностью 156 л. с. обойдется в 2 380 000 «целковых». А седан в AMG-исполнении, приводимый в движение 390-сильным мотором, уйдет в руки покупателя за 4 090 000.

За внедорожник G-класса придется доложить 20 000 рублей. Легендарный «вездеход» представлен отечественным потребителям в двух модификациях: покупка Mercedes-Benz G 500 теперь выльется в 9 510 000 «деревянных», а Mercedes-AMG G 63, вооруженный агрегатом, выдающим до 585 «лошадей», оценили в 13 170 рублей.

Стоит отметить, что до летнего пересмотра цен немцы меняли прейскуранты на свою продукцию лишь в январе. Тогда дельта новых и старых прайсов составила от 30 000 до 310 000 рублей.