Живучий и могучий Gelandewagen: 5 самых дешевых «Геликов» на вторичном рынке

НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН, ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ

В 650 000 рублей укладываются как трехдверные, так и пятидверные модификации. Правда пятидверка аж 1983 года выпуска, накрутившая за свою жизнь (скорее всего, нелегкую) 350 000 км. Трехдверный вариант 1993 года выпуска в более приличном состоянии. Да и пробег вроде бы гуманный — 140 000 км. Это, если верить объявлению…

Под капотом такого автомобиля работает бензиновый мотор объемом 2,3-литра и мощностью 123 л. с. Коробка передач — механика. При осмотре таких древних машин нужно обратить внимание на кузов. Часто на нем есть очаги коррозии, которые владельцы могут скрывать. Обратите внимание и на ветровое стекло. Из-за того, что оно имеет небольшой наклон, в него часто попадают камни и оставляют сколы.