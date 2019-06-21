Живучий и могучий Gelandewagen: 5 самых дешевых «Геликов» на вторичном рынке

«Гелик» выпускают аж с 1979 года. Изначально его разрабатывали для военных. Но потом предложили всем желающим. На вторичном рынке есть как короткобазные, так и длиннобазные версии за вполне адекватные ценники.
ДЕШЕВЛЕ «ЖИГУЛЕЙ»
Самый дешевый «Гелик» продают за 380 000 рублей. Это же дешевле, чем новая Lada. Чудо! Не совсем…
Машина 1992 года — не на ходу. А вот первый «живой» экземпляр, который может передвигаться самостоятельно, мы нашли за 450 000 рублей. Это все равно доступнее новых «Жигулей», но и тут не все так радужно. Gelandewagen 1990 года выпуска с пробегом 300 000 км оснащается 603-м дизелем объемом 3,0 литра и мощностью 113 л. с. Агрегат славится своей надежностью. Правда, сколько еще проживет этот дизель, питаясь нашей «солярой» и какие «болячки» он в себе таит, предстоит выяснять опытным путем. Если вы готовы на такой эксперимент — препятствий к покупке машины нет.
НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН, ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ
В 650 000 рублей укладываются как трехдверные, так и пятидверные модификации. Правда пятидверка аж 1983 года выпуска, накрутившая за свою жизнь (скорее всего, нелегкую) 350 000 км. Трехдверный вариант 1993 года выпуска в более приличном состоянии. Да и пробег вроде бы гуманный — 140 000 км. Это, если верить объявлению…
Под капотом такого автомобиля работает бензиновый мотор объемом 2,3-литра и мощностью 123 л. с. Коробка передач — механика. При осмотре таких древних машин нужно обратить внимание на кузов. Часто на нем есть очаги коррозии, которые владельцы могут скрывать. Обратите внимание и на ветровое стекло. Из-за того, что оно имеет небольшой наклон, в него часто попадают камни и оставляют сколы.
ДОРОГО-БОГАТО
За 970 000 рублей есть внедорожник 1999 года с небольшим для таких экземпляров пробегом 180 000 км.
Под капотом — огонь. Пятилитровый бензиновый мотор в 296 л. с. работающий в паре с автоматом. Разгон до сотни — 7,3 cек. Наверняка владелец этого экземпляра уже давно мечтает от него избавиться. Ведь он не только вынужден платить за машину в возрасте 20 лет повышенный транспортный налог. Скажем, в Москве это более 44 000 рублей. Но и смириться с высоким расходом топлива. Ведь даже по паспортным данным он равен 16,7 л на сотню. А если регулярно давить на газ на машине с аэродинамикой кирпича, пятилитровый агрегат не будет против «кушать» литров и по 25.
ПОЛМИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Примерно в эти же деньги обойдется более гуманный с точки зрения расхода топлива вариант. Пятидверный автомобиль с трехлитровым дизелем мощностью 177 л. с., увидевший свет в 1997 году. С момента рождения он намотал 430 000 км. Если пробег не скручен…
Тут надо обратить внимание на пятиступенчатый автомат. Если на машине гоняли и плохо обслуживали, у агрегата могли проявиться «глюки» блока управления. А в подвеске нужно осмотреть опорные чашки пружин. Со временем они покрываются ржавчиной.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА — ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Разумеется, надо принимать во внимание и общие вещи, которые относятся ко всем Gelandewagen. «Гелики» до сих пор в России частенько используют, как машины сопровождения. Где сидят суровые бритоголовые парни. То есть охранники. Следуя вплотную за «барским» автомобилем такой «Гелик» каждый день получает дозу пескоструя и камней. В итоге на решетке радиатора, фарах, лобовом стекле и капоте образуется множество сколов. Это потенциальные очаги коррозии.
Моют машины тоже быстро и часто на автоматических мойках, где щетки очень жесткие. В итоге, на лакокрасочном покрытии образуется множество царапин и потертостей. Полировка кузова уже не спасает. И тогда автомобиль оклеивают матовой пленкой. Мол, смотрится модно. Отчасти, это так, но под пленкой кузов может начать ржаветь. Потому от покупки внедорожника оклеенного по самую крышу нужно отказываться.
Нередко Gelandewagen засвечиваются и в громких скандалах. Машины ведь культовые. Это к слову о том, что юридическую чистоту «Геликов» нужно проверять с особой тщательностью.