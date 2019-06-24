Имитируем полный привод: как продлить жизнь межосевым муфтам в кроссовере

Фото renault-kaptur2.ru
Многодисковые межосевые муфты сегодня применяют на подавляющем большинстве кроссоверов. Однако далеко не все автовладельцы до конца понимают, для чего они нужны, в чем их достоинства и недостатки и — главное — как правильно их использовать, чтобы не вывести из строя раньше времени. В нюансах эксплуатации узла разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Когда автопроизводители только начинали внедрять на легковых автомобилях привод на все колеса, многие из них использовали такую же схему, как на большинстве тогдашних внедорожников ― жестко подключаемый полный привод. Водитель должен был перевести специальный рычаг в положение 4WD и тогда передний мост, включаясь в работу, приходил на помощь постоянно работающему заднему (ну, или наоборот ― задний начинал помогать переднему, если основным ведущим был передний).

Такая схема использовалась, например, на Subaru Leone, а также на некоторых моделях японских машин для внутреннего рынка. Эти автомобили увереннее себя чувствовали на скользких дорогах и легком бездорожье, но при подключенном полном приводе хуже управлялись из-за жесткой связи между осями. А, выезжая на хорошую дорогу, надо было не забыть отключить полный привод, иначе происходил быстрый износ шин и возникал риск поломки трансмиссии. Согласитесь, не очень удобно?

Одним из решений этой проблемы и стали межосевые многодисковые муфты, которые взяли на себя роль «автоматического переключателя», подключающего и отключающего второй мост в те моменты, когда это требуется. Более того, они способны работать без жесткой связи, так что, отпадают проблемы с ухудшением управляемости и износом шин и трансмиссии.

Фото cdn.fishki.net

Поначалу, в полном приводе применялись вискомуфты, в которых для передачи вращения на вторую ось использовалась высоковязкая силиконовая жидкость, как бы «слепляющей» между собой ведущие и ведомые диски. Вязкостные муфты просты по устройству и компактны, отличаются плавностью работы — вращение передается ими без рывков. Впрочем, плавность — это одновременно и недостаток вискомуфт, ведь для их срабатывания требуется некоторое время.

Помимо невысокого быстродействия у них обнаружились и другие врожденные пороки: вискомуфты не любят длительной пробуксовки, мешают работе АБС и не позволяют буксировать автомобиль методом частичной погрузки. Поэтому сейчас их практически вытеснили межосевые муфты, в которых вращение передается за счет трения между находящимися внутри ведущими и ведомыми дисками. А благодаря электронному управлению, эти устройства стали «умными» и очень быстрыми ― способными подключить вторую ось практически мгновенно.

Теперь можно задавать любые алгоритмы поведения муфты — моменты ее срабатывания и «степень полноприводности» автомобиля, его поведение в каждый момент времени. Расцвету многодисковых муфт способствовало появление и широкое распространение кроссоверов. В подавляющем большинстве случаев, сегодня на автомобилях этого типа устанавливают полноприводные трансмиссии именно с многодисковыми муфтами.

На многих кроссоверах у водителя есть возможность управлять муфтой, выбирая один из предустановленных режимов ее работы. Это может быть выбор между позициями 2WD (фактически муфта отключается, привод идет только на одну ось), Lock (диски в муфте максимально сжаты, передняя и задняя оси жестко связаны друг с другом) и некое промежуточное положение — 4WD Auto, в котором муфта работает автоматически. Существуют и более сложные варианты, как, например, на автомобилях Land Rover, где с помощью специального селектора можно выбрать одну из внедорожных или дорожных программ, определяющих поведение муфты и некоторых других систем автомобиля, вроде электронных блокировок дифференциалов.

На легковых полноприводных автомобилях многодисковые муфты тоже в ходу. Яркий пример — Haldex на «Шкодах» и «Фольксвагенах». Даже там, где прежде конструкторы предпочитали использовать центральный дифференциал, сегодня прижились муфты — взять хотя бы Audi A4 и A5 последних поколений.

Особого внимания к себе эти устройства, как правило, не требуют. При правильной эксплуатации, понадобится только (если этого требует инструкция) время от времени менять масло внутри муфты ― ориентировочно через 60 тыс. км. Так что же, многодисковые муфты идеальны и никаких недостатков у них нет? Увы, это не совсем так. Дадим слово эксперту.

– Пожалуй, главным изъяном всех многодисковых муфт является их склонность к перегреву при продолжительном проскальзывании дисков друг относительно друга, — говорит о главной проблемы узла технический директор компании МЭТР Денис Голосюк. — Конечно, муфты с электронным управлением при перегреве просто отключаются, что предохраняет их от выхода из строя. Однако все равно не стоит злоупотреблять ездой с частыми пробуксовками на скользких покрытиях и, тем более, буксованием в грязи: рано или поздно это убьет муфту. Если есть возможность, то в тяжелых условиях пользуйтесь режимом Lock — это поможет избежать перегрева и отключения муфты. И обязательно посмотрите в инструкции к автомобилю, какие способы буксировки допускаются, а какие нет, чтобы случайно не повредить трансмиссию…

безопасность дорожного движения, бездорожье, кроссоверы, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
24 июня 2019
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