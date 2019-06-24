Имитируем полный привод: как продлить жизнь межосевым муфтам в кроссовере

Когда автопроизводители только начинали внедрять на легковых автомобилях привод на все колеса, многие из них использовали такую же схему, как на большинстве тогдашних внедорожников ― жестко подключаемый полный привод. Водитель должен был перевести специальный рычаг в положение 4WD и тогда передний мост, включаясь в работу, приходил на помощь постоянно работающему заднему (ну, или наоборот ― задний начинал помогать переднему, если основным ведущим был передний).

Такая схема использовалась, например, на Subaru Leone, а также на некоторых моделях японских машин для внутреннего рынка. Эти автомобили увереннее себя чувствовали на скользких дорогах и легком бездорожье, но при подключенном полном приводе хуже управлялись из-за жесткой связи между осями. А, выезжая на хорошую дорогу, надо было не забыть отключить полный привод, иначе происходил быстрый износ шин и возникал риск поломки трансмиссии. Согласитесь, не очень удобно?

Одним из решений этой проблемы и стали межосевые многодисковые муфты, которые взяли на себя роль «автоматического переключателя», подключающего и отключающего второй мост в те моменты, когда это требуется. Более того, они способны работать без жесткой связи, так что, отпадают проблемы с ухудшением управляемости и износом шин и трансмиссии.