Названы цены и сроки появления UAZ Patriot с «автоматом» от BMW

В распоряжение портала «УАЗбука» попали документы с каталожными номерами комплектующих «автомата» для UAZ Patriot. Мало того, согласно этой бумаге, АКП обзаведется и соплатформенный UAZ Pickup. Также издание подтвердило сроки появления новинки у дилеров — в конце августа или начале сентября.

Об этом, впрочем, уже писал портал «АвтоВзгляд». Напомним, что «Патриот» вооружат шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач 6L50 производства французской компании Punch Powerglide.

«Автомат» будет сочетаться с актуальной для модели 2,7-литровой бензиновой «четверкой» ЗМЗ-409051 мощностью 150 л. с. Коробка не новая: в свое время ее поставляли, как для американских Cadillac, так и для баварских BMW.

Ожидается, что «проходимец» прибавит в цене от 60 000 до 100 000 рублей.