Почему в России автопроизводители отказываются возмещать ущерб за бракованные машины

Фото: АвтоВзгляд
Делать качественные автомобили — непозволительная роскошь. Ведь если машины не будут ломаться, народ перестанет раз в два-три года обновлять свой парк, да и запасные части повиснут на складах мертвым грузом. А потому независимые эксперты не исключают, что заводской брак сознательно вносится в конструктив авто. Как с этим бороться?
Дмитрий Зленко

К досаде промышленников, заводские дефекты порой выползают в гарантийный период, что оборачивается для них судебными тяжбами и многомиллионным потерями. Не поэтому ли автогиганты накатали коллективную жалобу в ФСБ и Прокуратуру РФ на судей, занимающих в спорных вопросах сторону потребителей?

Напомним, что сразу несколько автоконцернов — Mercedes, Hyundai, KIA, Jaguar Land Rover, Dongfeng — заявили в компетентные органы о мошеннических схемах, которые практикуются в районных судах Краснодара, по взысканию несоразмерных компенсаций в пользу автовладельцев, не довольных качеством проданных им автомобилей. По мнению производителей машин, в деле замешаны не только судьи, но и общественные организации, связанные с защитой прав потребителей, а так же продажные автоэксперты. Об этом, впрочем, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно узнать здесь.

По странному совпадению — впрочем, совпадение ли это?! — одновременно с жалобой промышленников в ФСБ и Прокуратуру, от представительства Американской торговой палаты в России в Государственную Думу пришло письмо с просьбой внести радикальные изменения в закон «О защите прав потребителей». А между тем, предложенные «заморскими купцами» поправки, попросту лишат российских автомобилистов возможности отстаивать свои интересы в суде.

Пожалуй, главное предложение Американской торговой палаты — это ограничить размер неустойки, взыскиваемой судом за нарушение установленных законом сроков удовлетворения требований потребителя, стоимостью некачественного товара.

Для справки: сейчас неустойка составляет один процент от цены товара за каждый день просрочки. А если через сто дней после истечения такого срока, когда размер пени становится равным цене некачественного товара, то продавец или производитель должны возместить потребителю уже двукратную стоимость бракованного изделия, плюс выплатить в пользу государства штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований истца в размере половины признанного судом размера иска.

Если это перевести с юридического на русский, то получается, что при цене автомобиля в миллион рублей, дилер, импортер или сам производитель должны выплатить пострадавшему по решению суда 2 ляма «деревянных», и еще миллион заплатить в российскую казну виде штрафа. И вот такое положение вещей в России иностранные автопроизводители и Американская торговая палата считают вопиющей несправедливостью.

А между тем в США и странах Евросоюза, где на автогигантов периодически накладывают, не миллионные (в рублях), а миллиардные (в долларах) штрафы за конструктивные недостатки и обман потребителей, подобную жесткость законов несправедливой не называют. Понятное дело, что компаниям это не нравится, но истерии с предложениями изменить американские или европейские законы слышать не приходилось.

- Если ограничить размер неустойки, как это нам предлагается, то затянув удовлетворение претензии на сто дней сверх предельного срока, производитель или продавец сможет безнаказанно тянуть время и дальше, надеясь, авось потребитель отстанет, — поделился своим мнением с порталом «АвтоВзгляд» сопредседатель Союза Потребителей России, руководитель Юридической службы Антон Недзвецкий. — К сожалению, с таким «авось» нам приходится сталкиваться очень часто даже при действующих нормах закона, дающих серьезные преимущества потребителю как более слабой стороне в отношениях с предпринимателем. Так что с их отменой мы никак не можем согласиться.

По мнению авторитетного юриста, подобные жесткие нормы закона — это общемировая практика, стимулирующая производителей выпускать более качественные товары. Да и сама проблема, раздутая четырьмя автоконцернами и Американской торговой палатой, по мнению г-на Недзвецкого, во многом надуманная:

— На площадке экспертного совета при Комитете по экономической политике Государственной Думы РФ, представители промышленников неоднократно высказывали нам свои претензии по незаконности решений или несоразмерности взысканий, накладываемых судами по искам автовладельцев. Но когда мы вместе разбирали конкретные дела, решения по которым вызвали их возмущение, то, как правило, убеждались в законности и добросовестности таких «вердиктов».

Судите сами: более трех месяцев требования хозяина бракованной машины игнорировались автоконцернами и всё это время люди не могли пользоваться своим транспортным средством, вынуждены были тратить время, нервы и деньги на защиту прав в суде. Ну ведь не для такого квеста они приобретали автомобиль!

Хотя, признается юрист, два или три из предъявленных судебных решения и впрямь показались необоснованными, с признаками злоупотребления правом:

— Мы не станем утверждать, что заявленные обвинения в адрес судей, экспертов и общественников заведомо ложны. Пусть их проверят и ФСБ и Прокуратура. Но даже если обвинения подтвердятся, должен ли факт злоупотреблений правом побудить законодателя к пересмотру норм права, которыми, возможно, злоупотребляют? На мой взгляд — однозначно нет.

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28 июня 2019
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