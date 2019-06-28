Почему в России автопроизводители отказываются возмещать ущерб за бракованные машины

К досаде промышленников, заводские дефекты порой выползают в гарантийный период, что оборачивается для них судебными тяжбами и многомиллионным потерями. Не поэтому ли автогиганты накатали коллективную жалобу в ФСБ и Прокуратуру РФ на судей, занимающих в спорных вопросах сторону потребителей?

Напомним, что сразу несколько автоконцернов — Mercedes, Hyundai, KIA, Jaguar Land Rover, Dongfeng — заявили в компетентные органы о мошеннических схемах, которые практикуются в районных судах Краснодара, по взысканию несоразмерных компенсаций в пользу автовладельцев, не довольных качеством проданных им автомобилей. По мнению производителей машин, в деле замешаны не только судьи, но и общественные организации, связанные с защитой прав потребителей, а так же продажные автоэксперты. Об этом, впрочем, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно узнать здесь.

По странному совпадению — впрочем, совпадение ли это?! — одновременно с жалобой промышленников в ФСБ и Прокуратуру, от представительства Американской торговой палаты в России в Государственную Думу пришло письмо с просьбой внести радикальные изменения в закон «О защите прав потребителей». А между тем, предложенные «заморскими купцами» поправки, попросту лишат российских автомобилистов возможности отстаивать свои интересы в суде.