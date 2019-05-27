Внедорожник UAZ Patriot получил целую кучу улучшений

Начиная с июня, покупатели УАЗ «Патриот» в версиях «Классик» и «Оптимум» за доплату, конечно, смогут укомплектовать свои «вездеходы» mp3-проигрывателем с четырьмя динамиками. Это удовольствие обойдется в 10 900 рублей. Если захочется пофорсить кожухом для «запаски» с надписью Patriot, придется выложить 4490 «целковых».

Кроме того, можно заказать задние парктроники в базе (добавьте к ценнику 6900), а вот для «Патриота» в варианте постарше предусмотрены парковочные датчики и спереди и сзади: в этом случае стоимость увеличивается на 10 900 «деревянных». Есть возможность поставить и камеру заднего вида, но тогда приготовьте еще как минимум 9900.

Не забыли ульяновцы и об эстетической составляющей. Желаете колеса с дисками дизайна под названием «Футбол»? Пожалуйста. В кассу — 22 900 рублей. Кстати, в «максималке» они предлагаются без доплаты.

Получится ли ульяновцам новыми опциями поднять свои продажи, сказать сложно, но заводу есть к чему стремиться. Так в апреле марка заняла 11-е место в общероссийском рейтинге с показателем в 3445 машин. С одной стороны, не так уж и плохо: на этой же строчке компания прописалась, к примеру, и по итогам прошлого года. Но есть один момент: в минувшем месяце «уазовцев» переиграл премиальный Mercedes-Benz (3456 единиц), разместившись на десятой позиции.