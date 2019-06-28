Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

VW начал продажи в России своего Teramont с новым бензиновым мотором VR6 FSI мощностью 249 л. с. До последнего времени российским покупателям были доступны кроссоверы этой модели лишь с двумя моторами — бензиновыми R4 TSI мощностью 220 л. с. и VR6 FSI мощностью 280 л. с.

Судя по всему, 249-сильный новичок представляет собой дефорсированный вариант 280-сильного VR6. Подобные операции над своими двигателями автопроизводители, работающие на отечественном рынке, обычно производят в угоду российскому фискальному законодательству.

VW Teramont с новым мотором, как и уже известные отечественному потребителю модификации этого большого кроссовера, комплектуется 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Цена самой доступной комплектации Teramont с новым мотором — Respect — заявлена на уровне 3,378 млн. рублей. Самый дорогой кроссовер с этим двигателем, в оснащении Exclusive, обойдется в 4 млн. рублей.

Напомним, что самый дешевый Volkswagen Teramont, с мотором мощностью 220 л. с., в России можно приобрести за 2,95 млн. рублей.