Тест-драйв Volkswagen Teramont: правила съема

А.Батушенко
До последнего времени изготовление «американских внедорожников» было почти исключительной прерогативой американских и отчасти японских автопроизводителей. Но теперь на этом поле впервые решил сыграть европейский Volkswagen со своей новой моделью — Teramont.
Алексей Батушенко

Раньше в кроссоверной линейке Volkswagen не имелось моделей крупнее Touareg. И у нас, и в Европе он считается большой машиной, по набору потребительских качеств (да и по цене, кстати) вплотную приблизившейся к премиальному сегменту, где традиционно бал правят баварские и штутгартские машины.

Но на американском рынке Touareg воспринимают как среднеразмерное транспортное средство — что-то вроде Tiguan у нас. Вот и пришлось VW специально для рынков США и Канады изобрести аппарат крупнее Touareg. Для Старого света ему придумали имя Teramont, а у американцев модель известна как Atlas. В длину кроссовер уверенно перевалил 5-метровый рубеж, потратив эти миллиметры на организацию третьего ряда сидений и здоровенного багажника.

Для американского рынка габариты у него — более менее в тренде, а на отечественных дорогах машина смотрится почти также монументально, как Chevrolet Tahoe/Cadillac Escalade. Но воспринимают ее (пока, во всяком случае) с гораздо большим интересом. По крайней мере, на женщин, как выяснилось, Teramont производит впечатление посильнее, чем дорогущие конкуренты из «премиума».

За неделю общения с этим VW автор этих строк без всяких усилий со своей стороны поставил личный суперрекорд по количеству дам, активно пытавшихся со мной знакомиться, «клюнув» на внешние данные Teramont. По четыре-пять девушек всех возрастов ежедневно — на АЗС, стоянках у дома, торгового центра и даже во дворе редакции. «Ах, какая у вас машина! Ах, какой цвет интересный! Ах — то, ах — се…» Ну, вы понимаете, в общем.

Ни BMW X5, ни на Mercedes GLS, ни все Maserati с Lexus, за баранкой которых доводилось сидеть, ничего подобного с дамским интересом к моей скромной персоне не производили. Ну мало ли по Москве шастает машин за 5—7−10 млн. рублей — куда им до прекрасного Volkswagen Teramont за 3,5 млн…

Видимо, какая-то удивительно позитивная эмоциональная волна исходит от него. Не даром он стал второй в новейшей истории машиной, которую мои дети предлагают «не отдавать, а оставить себе». К слову, первая из них называлась VW Amarok. В свое время, когда этот пикап только-только появился на российском рынке, старшая чуть ли не со слезами прощалась с ним после недельного тест-драйва. А теперь младший ребенок был категорически против расставания с Teramont.

Вспомнив об Amarok, невозможно не обратить внимания, на то, что дизайн «морды» самого большого кроссовера в линейке VW, как и у пикапа, совершенно не вписывается в текущий фирменный корпоративный стиль легковой линейки бренда. Он и спереди, и сзади совсем не похож на Touareg с Tiguan. В оформлении передка, форме фар и т. п. у Teramont гораздо больше общих черт именно с Amarok. «Стального прищура» фар, свойственного Touareg, у «Терамонта» нет и в помине. От широких, сразу располагающих к себе, «черт лица» Teramont веет спокойствием и надежностью. Видимо, на это тетки и «клюют», пытаясь завязать контакт с его обладателем — «яйцеклетку не обманешь», как говорится…

Тому, кто ездил на современных машинах VW, знакомство с cалоном самого большого кроссовера марки открытий не принесет. Приборная панель тут точно такая же, как и в современном Passat, например. С оформлением центральной консоли — аналогичная ситуация.

Теме менее, все положенные топовому Volkswagen опции в комплектации Teramont присутствуют: и фирменная «мультимедийка», и набор ассистентов движения/парковки, и камеры «по кругу», и дверь багажника с электроприводом, и т. п. Однако главная «фишка» этого немецкого «американца» в другом, а именно в третьем ряду сидений и гигантском багажном отсеке. При сложенном третьем ряде мы имеем тут ровный пол и полезный объем более 1570 литров. Но даже если его поднять, все равно в машину вполне можно запихнуть впечатляющие 583 литра полезного груза. Для сравнения: это на 120 литров больше чем багажник седана VW Polo!

А если завалить спинки не только третьего, но и второго ряда сидений, то получится большущая платформа, на которой хоть холодильник перевози, хоть двуспальную кровать устраивай — на любой случай жизни сгодится. Испытать постельные свойства Teramont как-то не сложилось, зато его ходовые свойства удалось ощутить сполна.

Под капотом нашего экземпляра стоял 220-сильный 2-литровый бензиновый турбодвигатель. Кстати, забавно было впервые открыть эту здоровенныую крышку и обнаружить где-то на дне отсека небольшой моторчик. От подкапотного пространства столь крупной машины подсознательно ожидаешь заполненности под звязку каким-нибудь V8. А тут хоть еще один двигатель вставляй — столько свободного места!

Справедливости ради заметим, что в моторной гамме Teramont присутствует и 280-сильный бензиновый V6. С ним авто наверняка будет ехать веселее, чем с турбочетверкой. Но явно не намного. Лично меня вполне устроила динамика доставшейся нам на тест менее мощной версии. Большое спасибо за это 8-ступенчатой АКП, умеющей шустро перекидывать передачи!

Еще до момента трогания с места было понятно, что его создавали как самый настоящий дорожный «крейсер» — тип машины, предпочитаемый массой американцев. Такой транспорт хорош и комфортен на прямой, а в поворотах предсказуемо кренится, сползает с траектории, чуть переберешь со скоростью и так далее. К подобному поведению все привыкли и прощают его здоровенным седанам и кроссоверам-внедорожникам заокеанского разлива.

Но немцы умудрились даже свой «американский крейсер» сделать на европейский лад.

Среди всех своих конкурентов Teramont с полной ответственностью можно называть «самым легковым» с точки зрения управляемости и поведения на дороге. Ни на миг не возникает ощущения, что сидишь за баранкой грузовика, как бывает с большинством по-настоящему больших авто с американского рынка.

Да, он кренится при резких маневрах. Но меньше всех! А тому, как он прописывает траекторию поворота на приличной скорости — множество японских седанов, не говоря уже о кроссоверах, обзавидуются.

Конечно, прайс-лист у такой машины по нашим временам «гуманным» быть не может. Ценник на нее стартует от 2,8 млн. рублей. Teramont «в полном фарше» с младшим силовым агрегатом (как у нас на тесте) обойдется примерно в 3,5 млн., а с более мощным V6 — без малого в 3,8 млн. рублей. Дорого. Но зато оригинально и в качестве бонуса — «упрощенный порядок съема» дам всех возрастов и социальных групп!

кроссоверы
14 августа 2018
327