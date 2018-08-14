Тест-драйв Volkswagen Teramont: правила съема

Раньше в кроссоверной линейке Volkswagen не имелось моделей крупнее Touareg. И у нас, и в Европе он считается большой машиной, по набору потребительских качеств (да и по цене, кстати) вплотную приблизившейся к премиальному сегменту, где традиционно бал правят баварские и штутгартские машины.

Но на американском рынке Touareg воспринимают как среднеразмерное транспортное средство — что-то вроде Tiguan у нас. Вот и пришлось VW специально для рынков США и Канады изобрести аппарат крупнее Touareg. Для Старого света ему придумали имя Teramont, а у американцев модель известна как Atlas. В длину кроссовер уверенно перевалил 5-метровый рубеж, потратив эти миллиметры на организацию третьего ряда сидений и здоровенного багажника.

Для американского рынка габариты у него — более менее в тренде, а на отечественных дорогах машина смотрится почти также монументально, как Chevrolet Tahoe/Cadillac Escalade. Но воспринимают ее (пока, во всяком случае) с гораздо большим интересом. По крайней мере, на женщин, как выяснилось, Teramont производит впечатление посильнее, чем дорогущие конкуренты из «премиума».

За неделю общения с этим VW автор этих строк без всяких усилий со своей стороны поставил личный суперрекорд по количеству дам, активно пытавшихся со мной знакомиться, «клюнув» на внешние данные Teramont. По четыре-пять девушек всех возрастов ежедневно — на АЗС, стоянках у дома, торгового центра и даже во дворе редакции. «Ах, какая у вас машина! Ах, какой цвет интересный! Ах — то, ах — се…» Ну, вы понимаете, в общем.