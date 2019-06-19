«Стрелки» по-корейски: тест-драйв обновленной Hyundai Elantra

Если заранее не предупредить неподготовленного человека, что перед ним — всего лишь модернизация уже известной модели — он наверняка будет уверен, что смотрит на новое поколение корейского седана Hyundai Elantra.

Скорее всего, ушлые менеджеры отделов продаж автосалонов Hyundai активно пользуются этим обстоятельством, рассыпаясь перед потенциальным покупателям — «поют» про новинку рынка и прочее. Ведь дизайн «мордочки» Elantra изменился кардинально. При том, что техническая часть, основные узлы и агрегаты, несущая конструкция кузова и прочее «железо» осталось прежним.

Не будем показывать пальцем, но некоторые бренды в аналогичной ситуации официально трубят на всех углах о выпуске новейшего поколения модели. Поэтому Hyundai заслуживает самого искреннего «лайка» за то, что не стал размениваться на столь дешевый маркетинговый трюк. При этом передняя часть Elantra теперь выглядит радикально по-другому.

Особенно эти фары — словно наконечники стрел в светодиодной окантовке. Впервые увидев их на официальных фотографиях, автор этих строк решил, что за экстерьер обновленной модели отвечал человек, считающий апофеозом автостиля внешность самого первого Ford Focus — образца 1998-го года.