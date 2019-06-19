«Стрелки» по-корейски: тест-драйв обновленной Hyundai Elantra

На самом деле рестайлинговая Hyundai Elantra, появившаяся в России в 2019-ом году, чуть ли не уникальный случай в истории мирового автопрома. Сложно припомнить у какого автопроизводителя столь радикальная смена имиджа скромно именовалась рестайлингом, а не выходом нового поколения модели.
Если заранее не предупредить неподготовленного человека, что перед ним — всего лишь модернизация уже известной модели — он наверняка будет уверен, что смотрит на новое поколение корейского седана Hyundai Elantra.
Скорее всего, ушлые менеджеры отделов продаж автосалонов Hyundai активно пользуются этим обстоятельством, рассыпаясь перед потенциальным покупателям — «поют» про новинку рынка и прочее. Ведь дизайн «мордочки» Elantra изменился кардинально. При том, что техническая часть, основные узлы и агрегаты, несущая конструкция кузова и прочее «железо» осталось прежним.
Не будем показывать пальцем, но некоторые бренды в аналогичной ситуации официально трубят на всех углах о выпуске новейшего поколения модели. Поэтому Hyundai заслуживает самого искреннего «лайка» за то, что не стал размениваться на столь дешевый маркетинговый трюк. При этом передняя часть Elantra теперь выглядит радикально по-другому.
Особенно эти фары — словно наконечники стрел в светодиодной окантовке. Впервые увидев их на официальных фотографиях, автор этих строк решил, что за экстерьер обновленной модели отвечал человек, считающий апофеозом автостиля внешность самого первого Ford Focus — образца 1998-го года.
Настолько резкая «треугольность» фар головного света Elantra проассоциировалась с дизайном аналогичного элемента внешности старичка-«Фокуса». Но при очном знакомстве с Hyundai Elantra подобного ощущения не возникает. У нее совершенно самобытный экстерьер: впечатление от фото — обманчиво, фары-«стрелки» — органичны.
Еще один плюс нового дизайна «корейца» благодаря дизайну головного света — стопроцентная узнаваемость в потоке. Чтобы отличить его от предшественника уже не нужно быть тонким знатоком отличий рестайлинговых от дорестайлинговых моделей марки.
С кормой машины ситуация та же, что и с передком. Теперь название модели большими буквами нанесено на всю ширину крышки багажника, как у старшего «брата» Hyundai Sonata — как любят делать китайские автопроизводители.
Интерьер Elantra тоже изрядно «перепилили». Не весь, но там, где это сильнее всего заметно. Изменился дизайн приборной доски и рулевого колеса. У центральной консоли отныне иной «козырек» и форма дефлекторов вентиляции. Блок климат-контроля также выглядит по-другому.
Появился ставший теперь стандартом для машин Hyundai 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Ее, кстати, научили взаимодействовать с Apple CarPlay и Android Auto. Не скажу, что тут все идеально, но со смартфоном новое ПО Elantra «контачит» получше, чем (опять не будем показывать пальцем) даже у машин некоторых премиальных марок.
Моторы-коробки модели полагаются прежние: 6-ступенчатые «механика» и «автомат», агрегатируемые со 128-сильным 1,6-литровым, либо с 150-сильным 2-литровыми бензиновыми агрегатами. АКП, как мы понимаем, не особо новая по конструкции, поэтому Elantra с 1,6-сильным мотором гораздо бодрее чувствует себя не с ней, а с МКП.
«Автомату» более под стать 150-сильный двигатель. Именно такая машина оказалась в руках редакции портала «АвтоВзгляд». С ним машина, конечно, «жрет» чуть больше топлива — что-то в районе 10 литров на сотню. Для «среднестатистической» городской езды — вполне нормальный расход. Зато с таким мотором и КП можно как бодренько двигаться быстрее даже плотного столичного дорожного трафика, так и комфортно «тошнить» в глухом заторе.
По ощущениям, подвеску обновленной генерации модели корейцы явно «подшаманили». Как минимум, добавили ей энергоемкости.
И водитель и пассажиры теперь заметно меньше обращают внимания на «лежачих полицейских», выбоины в асфальте и прочие неприятности под колесами. Негромкое «бум-бум» откуда-то снизу и не шелохнувшийся кузов — это были трамвайные рельсы. «Ту-тук» и плавное короткое покачивание — до свиданья, «лежачий полицай». И все в таком же духе.
В дорестайлинговой Elantra подобной «легкости бытия» не наблюдалось, преодоление аналогичных препятствий без прыжков и чувствительных ударов в подвеске требовало от водителя снижения скорости и более внимательного руления.
Что касается цены, то за базовый вариант с «механикой» и 128 л. с. по капотом дилер попросит чуть больше 1 млн. рублей, а за вариант с «автоматом» и 150-ю «силами» около 1,3 млн. — чуть-чуть доплатить, и можно сесть за руль базовой Hyundai Sonata…